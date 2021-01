The Medium, i requisiti per PC: vi servirà una RTX 3080 per i 4K con RTX On

Tra pochi giorni i giocatori di Xbox Series X|S e PC potranno mettere le mani su uno dei giochi più interessanti di questa stagione. The Medium promette un'esperienza horror senza precedenti, proponendo uno storytelling innovativo e un'atmosfera da brividi.

La produzione di Bloober Team offre inoltre un comparto tecnico all'avanguardia, impreziosita dal supporto al Ray Tracing. Il developer ha dunque diffuso la lista dei requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di The Medium: per "spremere" questo gioco avrete bisogno di un processore performante e di una scheda video di ultima generazione.

The Medium farà sudare i vostri PC: ecco la lista dei requisiti

In modo simile a quanto fatto da CD Projekt per Cyberpunk 2077, Bloober Team ha condiviso una pratica tabella che evidenzia le diverse configurazioni grafiche disponibili in The Medium. Anche qui troviamo una netta divisione tra i preset standard e quelli legati al Ray Tracing, tecnologia che richiede un sensibile boost prestazionale - e i requisiti hardware lo confermano.

La scorsa estate Bloober Team parlava della nuova GeForce RTX 3080 definendola la GPU di riferimento per la migliore esperienza di gioco. L'introvabile scheda video della famiglia Ampere è in effetti la scelta raccomandata per poter far girare The Medium a 2160p/30 fps con RTX On - ma si può sempre optare per una RX 6800 XT di AMD. Rinunciando al Ray Tracing ci si dovrà "accontentare" di una RTX 2060 Super o di una 5700 XT per puntare ai preset alti (1440p).

Qualche giorno fa la software house polacca ha inoltre svelato ulteriori dettagli circa il Ray Tracing di The Medium, che a quanto pare sfrutterà due diverse modalità: una Performance Mode e una Quality Mode. Mentre la prima garantirà le prestazioni migliori, con la Quality Mode il gioco potrà offrire il migliore comparto visivo con ombre e riflessi renderizzati in tempo reale, così come sfrutterà il DLSS e altri vantaggi assicurati dall'hardware di Nvidia.

Vi ricordiamo che The Medium sarà disponibile dal prossimo 28 gennaio su Xbox Series X, Series S e ovviamente su PC. Potrà essere acquistato sul marketplace di Microsoft o riscattato senza costi aggiuntivi dal catalogo di Xbox Game Pass, già dal day one.