The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'ultimo spettacolare trailer prima del lancio

Per la giornata di oggi, Nintendo ha preparato un nuovo trailer dedicato a Tears of the Kingdom, nuovo capitolo di The Legend of Zelda e sequel diretto di Breath of the Wild. Si tratta del terzo filmato di gioco ufficiale e dell'ultimo prima del lancio previsto per il prossimo 12 maggio.

A differenza del secondo trailer, in cui venivano illustrate alcune novità legate al gameplay, il filmato condiviso pochi minuti fa è interamente dedicato al comparto narrativo. Rivediamo in azione Link, ma anche la Principessa Zelda e alcuni volti già visti in Breath of the Wild. Non mancano un paio di graditissime sorprese per i fan dello storico franchise fantasy.

Tears of the Kingdom: un ultimo assaggio prima dell'uscita



Ancora una volta è Eiji Aonuma, producer della serie, a presentare il nuovo trailer di Tears of the Kingdom. "In questo vasto mondo che collega in modo fluido la superficie e il cielo, potrete dare libero sfogo alla vostra immaginazione mentre esplorate", Aonuma si riferisce in particolare alle versatili abilità con cui Link potrà creare nuove armi e strumenti inediti con cui esplorare ogni angolo dell''inedita' ambientazione. "Presto potrete avventurarvi di persona in questa Hyrule così diversa. Anche io non vedo l'ora di scoprire come esplorerete questo mondo".

La terza clip ufficiale ha una durata di circa quattro minuti ed è doppiata in italiano, come si può dedurre dalle battute recitate dalla Principessa Zelda e dagli altri personaggi. Fa la sua sorprendente comparsa anche Ganondorf, antagonista principale della serie: "Osserva attentamente l'avvento dell'autentico Re e la nascita di un mondo nuovo". Nel trailer Link è impegnato in una serie di scontri e, per la prima volta, è affiancato da alcuni NPC che offrono il loro aiuto in battaglia.

Alcune delle sequenze sono ambientate sulla terraferma, altre mostrano invece la nuova regione fluttuante che potremo esplorare in Tears of the Kingdom; osserviamo però anche delle zone sotterranee, simili a 'dungeon', brulicanti di nemici.

Il trailer si conclude con il logo ufficiale del gioco e il promemoria per la data di uscita: 12 maggio 2023. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Oltre alla versione standard, nella stessa data Nintendo lancerà un'edizione per collezionisti che include la scheda di gioco, una Steelbook, un set di quattro spillette, un poster di metallo e l'immancabile Artbook - lo stesso trapelato online pochi giorni fa.

"In questo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i giocatori possono creare il loro percorso attraverso le sconfinate distese di Hyrule e sulle misteriose isole che fluttuano nei suoi vasti cieli", recita il comunicato stampa. "Scopri nuove destinazioni, pericoli, panorami ed enigmi che per essere superati richiederanno ingegno e intraprendenza. Sarà necessario sfruttare il potere delle nuove abilità di Link per contrattaccare contro le forze malvagie che minacciano il regno".