The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco un nuovo trailer e la Collector's Edition

Poche ore fa è stato trasmesso un nuovo Nintendo Direct ricco di annunci, tutti dedicati alla line-up 2023 di Switch. La console ibrida si appresta ad accogliere dozzine di nuovi contenuti, tra giochi ed espansioni, così come un ulteriore arricchimento dei propri servizi online. Tra i grandi reveal spiccano quelli di Metroid Prime Remastered e di Professor Layon and the New World of Steam, ma è ancora una volta The Legend of Zelda a rubare l'attenzione.

Tears of the Kingdom, sequel del mai troppo lodato Breath of the Wild, si è mostrato in un nuovo sensazionale trailer che svela sequenze inedite di gameplay e altre scene tratte dalla promettente campagna narrativa. Nintendo ha inoltre colto l'occasione offerta dal Direct per presentare la Collector's Edition del nuovo capitolo della saga fantasy.

Tears of the Kingdom chiude il Nintendo Direct dell'8 febbraio

"Link... temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo...". Il secondo trailer ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un concentrato di forti emozioni, almeno per i fan della serie e, in particolare, per coloro che hanno amato Breath of the Wild (2017). Rispetto al filmato risalente allo scorso settembre, quello presentato all'ultimo Nintendo Direct approfondisce maggiormente la componente narrativa del sequel e ci offre tanto nuovo gameplay.

Oltre a poter dare uno sguardo ravvicinato alle nuove abilità - e ad alcuni curiosi 'gadget' - di Link, nel trailer vediamo in azione un paio di veicoli che, a quanto pare, consentiranno al protagonista di muoversi rapidamente sulla terraferma e in volo. A quanto pare ritroveremo anche il doppiaggio italiano, come confermato da Nintendo col filmato in questione.

La presentazione di Tears of the Kingdom si conclude con il reveal dell'edizione per collezionisti. La Collector's Edition include la scheda di gioco per Nintendo Switch, una Steelbook, un set di quattro spillette, un poster di metallo (Iconart) e l'immancabile Artbook. La casa di Kyoto invita i fan a verificare la disponibilità della Collector's presso il proprio rivenditore di fiducia.

Come la versione standard del gioco, quest'edizione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile in tutti i negozi dal 12 maggio 2023, giorno in cui la nuova esclusiva Switch verrà lanciata anche in formato digitale sul Nintendo eShop.

Dal 12/05 sarà disponibile un'edizione per collezionisti di The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom. Verifica la disponibilità presso il tuo rivenditore di fiducia. pic.twitter.com/DprTTq8ffV — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 8, 2023

Durante il più recente Nintendo Direct abbiamo assistito alla presentazione di Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch, una versione rimasterizzata in alta definizione dell'indimenticabile Metroid Prime per GameCube. Questa riedizione è già disponibile all'acquisto sul Nintendo eShop, al prezzo consigliato di 39,99 euro. In alternativa, chi preferirà la versione su scheda potrà attendere il debutto nei negozi previsto per il 3 marzo.