The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il sequel di BOTW ha una data di uscita

Si è da poco concluso l'ultimo evento digitale del format Nintendo Direct, durante il quale abbiamo avuto l'occasione di vedere in azione gran parte dei giochi in arrivo su Switch. Grande spazio è stato dedicato alle produzioni giapponesi, con franchise quali Fire Emblem, Pikmin, Kirby, Final Fantasy e, naturalmente, Mario. Tuttavia, l'annuncio più importante è stato quello che ha chiuso la presentazione, ovvero il reveal di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Non otteniamo solo il titolo ufficiale del sequel dell'acclamato Breath of the Wild, ma anche un nuovo (breve) trailer e, finalmente, la data di uscita su Nintendo Switch.

Tears of the Kingdom arriverà su Switch il 12 maggio 2023

Fino a pochi minuti fa, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild non aveva ancora un nome, né una data di lancio ben definita. Grazie alla presentazione di oggi, i fan in trepida attesa possono finalmente dare uno sguardo ravvicinato a Tears of the Kingdom e cerchiare la release date sui loro calendari: 12 maggio 2023. Il nuovo gioco di ruolo open world - annunciato originariamente nel 2019 - arriverà in esclusiva su Nintendo Switch.

Per quanto riguarda il trailer, il filmato mostrato al Direct dura poco più di un minuto e mezzo e non mostra nulla che non si sia già visto, fatta eccezione per un paio di meccaniche di gioco - come la possibilità di attivare una sorta di montacarichi e quella di utilizzare uno speciale velivolo per planare verso la terraferma. Ricordiamo, infatti, che in Tears of the Kingdom "[...] l'avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule".

Questo è tutto quello che sappiamo dopo il Nintendo Direct di oggi. L'evento è stato particolarmente importante per gli utenti Switch: nel corso dei prossimi mesi arriveranno dozzine di nuovi titoli, dedicati ai fan dei giochi d'azione, dei jRPG, dei gestionali e molto altro ancora.

Tra i protagonisti dell'evento digitale menzioniamo il nuovo Pikmin 4, presentato da Shigeru Miyamoto in persona. Il papà di Mario, Donkey Kong e molte altre mascotte Nintendo ha mostrato le prime immagini del quarto capitolo di Pikmin, senza però svelare un trailer. Maggiori informazioni arriveranno nel 2023, prima del lancio del gioco su Switch.