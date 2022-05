The Last of Us Remake per PS5 potrebbe arrivare quest'anno

Non si fermano le voci sul possibile remake del primo The Last of Us, un progetto discusso ormai da tempo, ma non ancora annunciato da Sony. Secondo Jeff Grubb, il gioco sarebbe già pronto e dovrebbe uscire entro la fine del 2022, probabilmente durante il periodo natalizio.

Le notizie su un possibile remake di The Last of Us risalgono all'aprile dello scorso anno, quando si apprese che lo sviluppo era passato nelle mani di Naughty Dog dopo un periodo di turbolenze interne ai team di sviluppo di Sony. L'azienda nipponica avrebbe infatti deciso di togliere il progetto dalle mani di Michael Mumbauer, fondatore di Visual Arts Service Group, a causa delle richieste economiche ritenute eccessive.

Dopo quella vicenda si sono susseguiti numerosi rumor, ma durante l'ultimo episodio del podcast Kinda Funny Gamecast, Jeff Grubb è tornato sull'argomento dichiarando di aver sentito "diverse voci che pongono l'arrivo del gioco entro quest'anno" e più precisamente durante le "vacanze". Le parole di Grubb fanno seguito a quanto sostenuto da Tom Henderson a gennaio, il quale dichiarò che "lo sviluppo era quasi concluso ed il gioco sarebbe arrivato verso la fine dell'anno".

The Last of Us è ormai uno dei giochi simbolo del marchio PlayStation, e un remake sicuramente gioverebbe al franchise, senza dimenticare che Naughty Dog sta continuando i lavori per lo sviluppo di una componente multiplayer del secondo capitolo ed è stata coinvolta nella realizzazione della serie TV dedicata al gioco, prodotta da HBO e prevista per il 2023.

Una nuova iterazione del primo capitolo sarebbe quindi una buona soluzione per promuovere gli altri progetti che ruotano attorno al brand e offrire un'esperienza in grado di sfruttare la potenza di PlayStation 5.