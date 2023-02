The Last of US Parte I su PC rimandato, ma solo di qualche settimana

Il team di Naughty Dog ha annunciato che The Last of Us Parte I, ultima iterazione del primo capitolo uscito originariamente su PS3, arriverà su PC il 28 marzo. Si tratta di una data di lancio posticipata di 25 giorni, stando alle parole del team, dovuta a un lavoro di rifinitura del gioco.

Naturalmente, il titolo è completo ed integra tutte le funzionalità esclusive promesse dallo studio dedicate ai giocatori PC. Tuttavia, pare che Naughty Dog abbia intenzione di fornire un versione praticamente perfetta che sbarcherà per la prima volta su Steam, al quale probabilmente seguirà anche The Last of Us Parte II uscito poco più di due anni fa su PS4.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

"Andiamo dritti al punto: avevamo annunciato inizialmente che The Last of Us Parte I sarebbe arrivato su PC il 3 marzo, ma abbiamo deciso di spostare la data di lancio qualche settimana più avanti; adesso verrà rilasciato il 28 marzo" si legge nella lettera condivisa su Twitter.

In sostanza bisognerà attendere ancora un po’ per ritornare o attraversare per la prima volta le strade di una Boston massacrata dall’epidemia. Nel frattempo, però, chi volesse può ingannare l’attesa con la serie TV - potete trovare la nostra recensione qui - prodotta da HBO in onda su Sky Atlantic e Now TV della quale verrà trasmessa la terza puntata doppiata in italiano proprio stasera.