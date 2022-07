The Last of Us Part 1 Remake non è un gioco ''spilla soldi'', dice uno sviluppatore

The Last of Us Part 1 Remake non è un gioco nato per "spillare soldi". Non ci sta Robert Morrison, sviluppatore che ha lavorato al remake per PS5 del capolavoro di Naughty Dog. Sul suo account Twitter Morrison prende posizione spiegando che "in realtà è il progetto più meticolosamente costruito e realizzato che abbia mai visto o di cui abbia fatto parte in tutta la mia carriera. Il massimo livello di cura e attenzione ai dettagli possibile".

La dichiarazione giunge dopo le polemiche che parte della community dei giocatori ha mosso dopo l'annuncio del progetto. Alcuni ritengono che portare il titolo su PS5 dopo la remaster PS4, ritenuta ancora qualitativamente di buon livello dal punto di vista grafico, sia una semplice operazione commerciale messa in campo secondo l'adagio del "poca spesa, tanta resa", ovvero un impegno limitato dal punto di vista economico ma potenzialmente in grado di assicurare grandi incassi.

“It’s just a cash grab”



Actually it’s the most meticulously built and crafted project that I have ever seen or been a part of in my entire career. The highest level of care and attention to detail possible. pic.twitter.com/csjZ3kZMyG — Robert Morrison (@RobertAnim8er) July 10, 2022

A Morrison questa visione delle cose non dev'essere andata giù e per questo ha deciso di puntualizzare. Il suo tweet ha scatenato le reazioni degli appassionati, come sempre suddivisi in due fazioni: c'è chi continua a ritenere che la versione remake non servisse e chi, invece, vede nel progetto il compimento della visione di Naughty Dog, sottolineando tra l'altro che nessuno è costretto a comprarla.

Si parla anche del prezzo del gioco, in Italia previsto a 80 euro, argomento sul quale Morrison ha dichiarato: "Il prezzo del gioco è fuori dal mio controllo e il valore è soggettivo per ogni individuo. Puoi decidere tu stesso se lo vuoi o no. Tutto quello che sto dicendo è che sono sbalordito dal lavoro che un fantastico gruppo di persone ha svolto sul progetto. Vi è stata infusa un'enorme quantità di passione".

The Last of Us Part 1 Remake debutterà il 2 settembre 2022 su PS5. Successivamente il gioco approderà anche su PC, con finestra di lancio ancora da definire.