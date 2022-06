The Last of Us Part 1 per PS5 e PC arriverà il 2 settembre! Ecco il trailer del remake e cosa cambia

Il trailer di annuncio ufficiale di The Last of Us Part 1 Remake è stato rilasciato online, svelando anche la data di uscita, fissata per il 2 settembre 2022 per PS5. Successivamente il gioco approderà anche su PC, con finestra di lancio ancora da definire. Insomma una data piuttosto vicina che potrà far contenti tutti i possessori di PS5 che potranno godere per l'ennesima volta il titolo dei titoli di PlayStation che ha battuto record su record come vendite di gioco e che rimane ancora oggi un portento e un titolo luce per molti altri sviluppatori.

The Last of Us Part 1 per PS5: cosa cambia con il precedente?

Ci si chiede allora cosa cambierà in questo remake creato ad hoc per la nuova PS5. Oltre a sfruttare le solide basi gettate in occasione dell'edizione remaster, questo remake del primo capitolo trarrà pieno vantaggio dai passi in avanti fatti durante lo sviluppo del sequel.

Partendo dallo scontato utilizzo dello stesso motore grafico di The Last of Us Parte II, che ricordiamo è predisposto per sfruttare al meglio l’hardware di PlayStation 5, infatti, l’ambizione dietro al progetto è quella di effettuare una totale revisione dell’esperienza, che come dichiarato da Naughty Dog passerà attraverso vari ed evidenti miglioramenti.

Ci sarà un gameplay più modernoma anche un valido sistema di comandi migliorato. E poi ancora un'intelligenza artificiale rivisitata, alcune attenzioni rivolte all’accessibilità e anche un colpo d’occhio generale dovuto al nuovo livello tecnologico. Oltre alla versione Standard, al lancio sarà disponibile anche la Firefly Edition, di cui però al momento non sono disponibili i dettagli.

"Vivi l'emozionante narrazione e gli indimenticabili personaggi di Joel ed Ellie in The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi come Gioco dell'anno e ora ricostruito per PlayStation 5", recita la descrizione ufficiale. Goditi una revisione totale dell'esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentiti immerso con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati. The Last of Us Part I include la storia completa per giocatore singolo di The Last of Us (PS5) e il celebre capitolo prequel, Left Behind."