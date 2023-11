The Game Awards 2023: annunciate le nomination, ecco tutti i giochi candidati

Da qualche minuto conosciamo le nomination per i The Game Awards 2023, i prestigiosi riconoscimenti per i migliori videogiochi dell'anno. I premi verranno assegnati nella cerimonia prevista per venerdì 8 dicembre (quando in Italia saranno tra le 01:30 e le 05:00) presso il Microsoft Theater di Los Angeles. Oltre ai premi ci saranno diversi annunci, e probabilmente verrà mostrato il primo trailer di Grand Theft Auto 6.

Quanto alle nomination per il miglior gioco dell'anno, i candidati sono questi:

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom

Fra le altre candidature troviamo:

Best Game Direction

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2(Insomniac Games/SIE)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Best Adaptation

Castlevania: Nocturne (Powerhouse Animation/Netflix)

Gran Turismo (PlayStation Productions/Sony Pictures)

The Last of Us (PlayStation Productions/HBO)

The Super Mario Bros. Movie (Illumination/Nintendo/Universal Pictures)

Twisted Metal (PlayStation Productions/Peacock)

Best Narrative

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt Red)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Best Art Direction

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Lies of P (Round8 Studio/Neowiz Games)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Best Score and Music

Alan Wake 2, Composer Petri Alanko (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3, Composer Borislav Slavov (Larian Studios)

Final Fantasy XVI, Composer Masayoshi Soken (Square Enix)

Hi-Fi Rush, Audio Director Shuichi Kobori (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Composed by Nintendo Sound Team (Nintendo EPD/Nintendo)

Best Audio Design

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Dead Space (Motive Studio/EA)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Best Performance

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal, Marvel’s Spider-Man 2

Per la lista completa delle nomination vi rimandiamo al sito ufficiale dei The Game Awards.

"The Game Awards" è un evento annuale dedicato al riconoscimento e alla celebrazione dell'eccellenza nell'industria dei videogiochi. Fondato dal giornalista Geoff Keighley, il primo The Game Awards si è tenuto nel 2014. Questo evento è diventato uno dei più importanti nel panorama videoludico, riconosciuto a livello globale.

A differenza dei Golden Joystick Awards, The Game Awards rappresenta una manifestazione più ampia e spettacolare che abbraccia non solo la premiazione dei giochi, ma anche annunci di nuovi giochi, trailer esclusivi, performance musicali e altro ancora. I vincitori dei premi sono selezionati da una giuria di giornalisti di settore, figure chiave dell'industria dei videogiochi e il voto del pubblico.