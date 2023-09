The Elder Scrolls VI sarà un'esclusiva Xbox: la conferma dal tribunale

Da un nuovo documento emerso nell'ambito della causa tra Microsoft e la FTC arriva la probabile conferma definitiva che The Elder Scrolls VI sarà un'esclusiva Xbox e PC. Nulla che possa stupire, se non fosse che Phil Spencer in tribunale aveva dichiarato che le piattaforme non erano state ancora confermate.

Una posizione piuttosto curiosa quella di Microsoft dato che già a novembre di due anni fa Phil Spencer fu piuttosto chiaro sulla questione: "Non si tratta di punire nessun'altra console, poiché credo che, fondamentalmente, tutte le piattaforme possano continuare a crescere. Ma per quanto riguarda Xbox, voglio che siamo in grado di offrire il pacchetto completo di ciò che abbiamo a disposizione".

La dichiarazione fu fatta proprio in merito a The Elder Scrolls VI durante un'intervista concessa a GQ, in cui sottolineò che il titolo, ancora in fase di progettazione, nel caso delle console sarebbe stato disponibile solo per piattaforme Xbox. Tuttavia, in tribunale Spencer non è stato altrettanto categorico.

"Penso che siamo stati leggermente poco chiari in merito alle piattaforme sulle quali verrà rilasciato, considerando quanto è lontano il gioco" ha dichiarato Spencer parlando di The Elder Scrolls VI. "È difficile per noi in questo momento essere certi…è così lontano che è difficile stabilire quali saranno le piattaforme a questo punto".

A fronte di una dichiarazione vaga e poco impegnata di Spencer, i documenti venuti alla luce nelle scorse ore lasciano davvero poco spazio ai dubbi. Gli avvocati di Microsoft avevano sottolineato che dei titoli di Bethesda, tre sarebbero stati in esclusiva per Xbox e tra questi appare proprio The Elder Scrolls VI.

Nel documento, inoltre, viene indicata una finestra temporale per il rilascio, ovvero il 2026 o dopo, che ci dà una prima idea anche dello stato di sviluppo in cui si trova il gioco. Considerando che Starfield è stato rimandato di circa un anno e il team che ci lavora è lo stesso che dovrà occuparsi di TES, è plausibile che quella data sia da spostare in avanti nel tempo.

Rimane il fatto che questi repentini cambi di rotta (o apparenti tali) risultino alquanto curiosi da parte di Microsoft, anche se a questo punto l'esclusività del GDR di punta di Bethesda appare ormai come una certezza. Quantomeno, però, sappiamo che il gioco è ben lontano dal rilascio, ragione per cui l'attesa sarà senza alcun dubbio ancora lunga per conoscere il destino di The Elder Scrolls VI.