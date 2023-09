Lo sviluppo di The Elder Scrolls VI è ufficialmente iniziato: uscirà davvero nel 2026?

Durante un'intervista con Vandal, Pete Hines, responsabile publishing di Bethesda Softworks, ha parlato dei progetti futuri della casa, tra cui The Elder Scrolls VI. Il gioco è finalmente uscito dalla fase concettuale e di pre-produzione ed è ufficialmente iniziato lo sviluppo, ma manca ancora una finestra di lancio.

Il gioco è stato annunciato con largo – forse troppo – anticipo: l'azienda ne ha parlato nel 2018, anno in cui probabilmente mancava perfino un concept ben definito. In ogni caso, durante la causa con la FTC, Microsoft ha individuato il 2026 come data di rilascio, seppur ancora manchi una conferma ufficiale.

"Ci sono persone che stanno lavorando a The Elder Scrolls VI" ha dichiarato Hines. Quando gli è stato chiesto se il gioco fosse ancora in fase di concept planning o pre-produzione, il dirigente ha risposto "No, è in sviluppo, ma è una fase iniziale". Insomma, i fan della saga possono senza dubbio tirare un sospiro di sollievo, in quanto anche il lavoro su TES VI non è fermo.

Tuttavia, è chiaro che per il momento l'attenzione è concentrata su Starfield, esclusiva Xbox e PC di cui potrete trovare tutte le informazioni nella nostra anteprima. Il gioco, secondo le ultime dichiarazioni di Phil Spencer, potrebbe ricevere un supporto pari a quello di Skyrim che a quasi 12 anni dal suo rilascio rimane uno dei gdr più giocati attualmente.

Difficile quindi stabilire se i prossimi tre anni siano sufficienti a ultimare il gioco visti gli altri progetti in lavorazione, ma nel prossimo futuro potremo sicuramente avere un'idea di ciò che dobbiamo aspettarci dal nuovo The Elder Scrolls.