The Elder Scrolls IV: Oblivion, mancano pochi mesi al remake in Unreal Engine 5?

Le voci su un possibile remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion circolano ormai da un paio d'anni con Bethesda che non ha mai rilasciato alcun commento in proposito. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti sembrano non solo confermarne l'esistenza, ma che l'uscita sarebbe ormai imminente.

La discussione è stata rilanciata da NateTheHate, un leaker che è riuscito a guadagnarsi una reputazione piuttosto affidabile. Nel suo post su X, Nate sostiene che l'annuncio dell'agognato remake potrebbe avvenire entro la fine di questo mese o al più all'inizio del prossimo.

Either this month or next month. Release is likely to be sooner than the original June target; but still working to get details on an updated release date. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) March 11, 2025

Ma non è tutto: secondo il leaker l'uscita sarebbe stata anticipata rispetto alla programmazione originale che la fissava per giugno, anche se la data esatta è ancora in fase di valutazione. A corroborare la tesi di Nate c'è VGC, il quale scrive che, dopo aver consultato le proprie fonti, ha saputo che il gioco potrebbe essere rilasciato perfino entro aprile. Infine, MP1ST ha condiviso addirittura alcune informazioni sulle modifiche che sarebbero state apportate al gioco.

"Il sistema della stamina è stato modificato in modo da risultare meno frustrante per il giocatore, rendendo più difficile l'attivazione dell'abbattimento quando la barra si esaurisce, attraverso alcune modifiche al sistema di calcolo" avrebbe riferito una fonte, ovviamente rimasta anonima.

"L'HUD è stato modificato per essere più semplice da capire ed esteticamente più accattivante per i giocatori più giovani. Sono state aggiunte anche le reazioni ai colpi per migliorare la risposta ai danni inflitti ai giocatori o ai PNG. Infine, l'arciere è stato semplificato per renderlo più giocabile sia in prima che in terza persona".

Come riportammo al tempo, nel 2023 un ex dipendente di Virtuos (rimasto anonimo) condivise su Reddit numerose informazioni sui progetti in lavorazione presso la software house. Tra questi figurava un certo "Altar" che sarebbe proprio il remake di Oblivion realizzato interamente in Unreal Engine 5. Parliamo di uno sviluppatore specializzato in rimasterizzazioni già scelto da Konami per le riproposizioni di Metal Gear Solid Delta e Metal Gear Solid 3: Snake Eater.