Il gaming del futuro è alle porte: arrivano i primi titoli potenziati dall'IA NVIDIA ACE

Da InZOI a NARAKA: BLADEPOINT Mobile PC VERSION, fino a Black Vultures: Prey of Greed: i giochi migliorati dall'IA NVIDIA ACE stanno per arrivare sul mercato con l'obiettivo di cambiare il gameplay e renderlo più vario, coinvolgente e innovativo.

NVIDIA è ormai una società tentacolare, non produce semplicemente GPU, ma è una fucina di tecnologie innovative che interessano svariati settori, soprattutto il gaming. Dopo la presentazione all'inizio dell'anno, i personaggi autonomi basati su intelligenza artificiale di NVIDIA ACE faranno il loro debutto alla fine di questo mese in inZOI e NARAKA: BLADEPOINT, aprendo nuove possibilità di gioco con NPC intelligenti e compagni di squadra evoluti.

Nel simulatore di vita inZOI, i giocatori potranno personalizzare gli NPC "Smart Zoi", impostando obiettivi di vita che guideranno il loro comportamento e le interazioni tramite IA. Il gioco sbarcherà il 28 marzo, con un modello (Mistral NeMo Minitron da 0,5 miliardi di parametri) accelerato esclusivamente dalle GPU GeForce RTX.

In NARAKA: BLADEPOINT, disponibile dal 27 marzo esclusivamente in Cina, i compagni di squadra basati su NVIDIA ACE assisteranno i giocatori in combattimento, nella ricerca di bottini e nella conquista della vittoria.

Le tecnologie NVIDIA ACE continuano a evolversi con nuovi modelli di linguaggio visivo e audio, miglioramenti nell'animazione facciale e strumenti avanzati per lo sviluppo, tra cui plugin ACE per Maya e Unreal Engine aggiornati.

Due giochi in arrivo sfrutteranno queste innovazioni: Black Vultures: Prey of Greed integrerà i modelli di linguaggio e parlato NVIDIA ACE, mentre Fate Trigger adotterà NVIDIA ACE Audio2Face-3D per animazioni facciali realistiche.

Nel trailer di debutto di Black Vultures, il giocatore utilizza l'equipaggiamento da combattimento IA "Viper" montato sul casco per analizzare il campo di battaglia in tempo reale tramite la telecamera tattica del giocatore, il visore e un drone. Viper fornisce una guida strategica, percorsi di movimento ottimali e consigli tattici per migliorare la sopravvivenza.