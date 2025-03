Half-Life 2 RTX è uno spettacolo: arriva la demo, ecco quando potrete provarlo

Half-Life 2, pietra miliare del panorama videoludico, non ha mai avuto un terzo capitolo come da piani iniziali e, mentre si vocifera di tanto in tanto sull'arrivo di Half-Life 3, la nostra attenzione è concentrata su Half-Life 2 RTX, il rifacimento in salsa moderna del gioco, realizzato grazie agli strumenti RTX Remix di NVIDIA da Orbifold Studios.

Lo sviluppo è stato annunciato due anni fa alla Gamescom e, dopo un update alla stessa manifestazione lo scorso anno, NVIDIA ha annunciato le ultime novità sul progetto e l'arrivo di una demo. Tutto ruota attorno al rilascio ufficiale della suite di modding RTX Remix.

Clicca per ingrandire

Rispetto alla beta, non poteva mancare il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation, al Neural Rendering e tanti altri aggiornamenti richiesti dalla comunità. Quest'ultima ha accolto con gioia RTX Remix, tanto che oltre 30.000 modder hanno utilizzato la piattaforma per aggiornare centinaia di titoli classici e oltre 1 milione di giocatori hanno giocato a mod RTX Remix come Portal with RTX di NVIDIA Lightspeed Studios e Portal: Prelude RTX.

Clicca per ingrandire

Dal 18 marzo, nel corso del pomeriggio, tutti i possessori di Half-Life 2 potranno scaricare una demo di Half-Life 2 RTX che permetterà di giocare a due livelli, Ravenholm e Nova Prospekt, godendo di full ray-tracing (path tracing), asset rimasterizzati, DLSS 4, NVIDIA Reflex, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin e RTX Volumetrics.

Clicca per ingrandire

NVIDIA ha anche annunciato che il supporto al Neural Shading arriverà nelle DirectX nel corso di aprile, per offrire agli sviluppatori la possibilità di accelerare gli RTX Neural Shader introdotti con le GPU Blackwell (RTX 5000) tramite Tensor core attraverso una preview dell'SDK Agility delle librerie Microsoft.

Con RTX Neural Shader NVIDIA porta l'intelligenza artificiale negli shader programmabili, per mezzo di piccole reti neurali, andando sostanzialmente a reinventare come gli shader vengono programmati. L'impatto di questa innovazione coinvolge i vari aspetti del rendering dell'immagine, dalla compressione delle texture a una riproduzione fedele dei materiali che compongono le diverse superfici.

Clicca per ingrandire

"Microsoft sta aggiungendo il supporto Cooperative Vector a DirectX e HLSL, a partire dall'anteprima di aprile", ha dichiarato Shawn Hargreaves, responsabile dello sviluppo di Direct3D per Microsoft. "Questo permetterà di avanzare il futuro della programmazione grafica, rendendo possibile il rendering neurale in tutto il settore dei giochi. Lo sblocco dei Tensor Core su NVIDIA RTX consentirà agli sviluppatori di sfruttare appieno gli RTX Neural Shader per ottenere esperienze più ricche e coinvolgenti su Windows".

Per capire meglio di cosa si parla, è bene guardare il video della demo Zorah mostrata al lancio delle GPU GeForce RTX 5000. Alla GDC verrà mostrata una demo Zorah aggiornata, realizzata con Unreal Engine 5 metterà in mostra gli ultimi progressi, integrando RTX Mega Geometry, RTX Hair, ReSTIR Path Tracing e ReSTIR Direct Illumination:

Infine, NVIDIA RTX Kit, una suite di tecnologie di rendering neurale per gli sviluppatori di giochi, si appresta a ricevere importanti aggiornamenti con il supporto di Unreal Engine 5 per le funzionalità RTX Mega Geometry e RTX Hair.