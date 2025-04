The Duskbloods è il nuovo gioco multiplayer di FromSoftware: è un'esclusiva Switch 2

Una delle 'bombe' del Nintendo Direct dedicato a Switch 2 coincide con la presentazione di The Duskbloods, nome della nuova produzione firmata FromSoftware.

Sarà, all'apparenza, un altro action RPG con meccaniche simili a quelle viste nei vari 'soulslike' realizzati dal team di Hidetaka Miyazaki. A differenza di Dark Souls 3 e Elden Ring, tuttavia, The Duskbloods sarà focalizzato su un'esperienza multigiocatore online, in maniera simile a Nightreign.

Atmosfere à la Bloodborne e formula PvPvE per The Duskbloods

Guardando lo spettacolare trailer di presentazione di The Duskbloods è impossibile non pensare a Bloodborne. L'ambientazione dark fantasy richiama non poco il celebre RPG rilasciato in esclusiva su PlayStation 4 ben dieci anni fa; si trovano punti di contatto anche con Lies of P, soulslike di Neowiz Games fortemente influenzato dalle produzioni FromSoftware.

"Le lacrime della luna scorreranno per uno e uno solo in The Duskbloods, un nuovissimo titolo multiplayer di FromSoftware, i creatori di Dark Souls e Elden Ring", recita il comunicato ufficiale diramato da Nintendo nelle scorse ore. La casa di Kyoto conferma la pubblicazione esclusiva su Switch 2, così come la finestra di lancio: un generico 2026.

Come si legge nel comunicato e come ribadito dalla stessa FromSoftware in un post pubblicato sui social, The Duskbloods consisterà in un'esperienza 'PvPvE', incentrata su un comparto multigiocatore online. Non è chiaro se il titolo potrà essere giocato interamente in solitaria, ma è evidente che abbraccerà una formula simile a quella che il team giapponese proporrà con Elden Ring: Nightreign.

