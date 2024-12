Elden Ring Nightreign: uno spin-off co-op annunciato a sorpresa ai TGA 2024

Tra i grandi annunci della serata dei The Game Awards 2024 c'è anche Elden Ring Nightreign, un'esperienza multigiocatore inedita basata sull'iconico action RPG di FromSoftware. Il survival co-op sarà disponibile nel corso del 2025 come gioco standalone per PC e console.

Con un reveal del tutto inaspettato, Elden Ring ha fatto la sua comparsa durante la cerimonia dei The Game Awards 2024. Non si tratta di un sequel, le cui voci erano state già smentite categoricamente da FromSoftware; Nightreign è invece un progetto parallelo, un vero e proprio spin-off ideato per espandere l'immaginario dell'iconico action RPG attraverso un'inedita esperienza multigiocatore, pensata per tre giocatori.

Nightreign: tre giocatori affrontano la notte di Limveld

Presentato attraverso un trailer galvanizzante, Elden Ring Nightreign si presenta come un survival multiplayer, progettato per essere esclusivamente un'esperienza cooperativa - ricordiamo che il comparto multiplayer del gioco originale offre sia funzionalità PvE co-op che PvP.

Sarà possibile unire le forze con altri due giocatori in un'avventura che si svolgerà in una finestra di tempo ben definita: la squadra di eroi dovrà infatti superare un ciclo di tre giorni e tre notti, affrontando diversi pericoli in "mappe mutevoli" e acquisendo nuovi potenziamenti "per diventare abbastanza forti da sconfiggere i terrificanti boss alla fine di ogni giorno".

FromSoftware non fornisce molti dettagli al riguardo ma, a giudicare da questa descrizione, Nightreign sembra proporre un sistema di progressione basato su meccaniche roguelike.

Il comunicato diramato dal publisher Bandai Namco ci aiuta a far chiarezza sul funzionamento di queste meccaniche. Al termine di ogni giornata, la cosiddetta Marea della Notte restringerà man mano la mappa di gioco, basata sul mondo di Limveld. Ogni notte si concluderà con una boss fight e alla fine della terza e ultima notte ci sarà la battaglia più impegnativa, quella con il Nightlord prescelto. Gli sviluppatori rivelano che, in caso di fallimento, i giocatori ottengono delle reliquie che garantiscono ulteriori potenziamenti.

Sarà possibile scegliere tra otto diversi personaggi giocabili, ciascuno caratterizzato da abilità, armi e moveset unici. I siti di Grazia consentiranno ai giocatori di salire di livello e acquisire un nuovo potere per il proprio alter ego. FromSoftware paragona ogni sessione di Nightreign a "un dungeon all'aperto", in cui ogni run completata con successo permetterà ai giocatori di approfondire la storia degli eroi e degli antagonisti di quest'avventura.

Curiosamente, in una sequenza del trailer di presentazione di Elden Ring Nightreign è possibile intravedere il Re senza nome (Nameless King), uno dei boss più iconici e impegnativi di Dark Souls 3, altro action RPG firmawto FromSoftware - il che confermerebbe, a questo punto, le voci che vorrebbero Elden Ring ambientato nello stesso universo di Dark Souls.

Elden Ring Nightreign uscirà nel 2025, in una finestra di lancio non meglio specificata. Sarà disponibile, ricordiamo, come gioco standalone per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.