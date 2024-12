Split Fiction: ai TGA il nuovo gioco co-op dal creatore di It Takes Two e A Way Out

Ai The Game Awards 2024, il creatore di It Takes Two e A Way Out ha presentato Split Fiction, nuovo titolo in uscita il prossimo 6 marzo. Come sempre, si tratta di un'avventura cooperativa per due giocatori, ma molto più variegato rispetto ai titoli precedenti.

Ai The Game Awards di stanotte è salito sul palco anche Josef Fares, autore di It Takes Two e A Way Out per presentare la sua nuova opera: Split Fiction. Come di consueto, si tratta di un'avventura cooperativa per due giocatori e sarà disponibile dal prossimo 6 marzo.

Ancora una volta, Fares ha sorpreso per essere riuscito a proporre qualcosa di completamente diverso dai titoli precedenti. In questo caso i giocatori impersoneranno due scrittrici rivali in conflitto per prendere il controllo di una misteriosa società che può trasformare i loro scritti in realtà.

Questo ci porterà ad attraversare mondi molto diversi tra loro, ispirati alle storie create dalle due scrittrici: passeremo da ambientazioni fantastiche ricche di magia (e draghi) a scenari futuristici in stile Tron. L'obiettivo, come sempre, è quello di collaborare per sfuggire alle insidie di ogni scenario.

Sul palco, Fares ha offerto anche un abbondante assaggio di quello che sarà il gameplay, non prima però di fare una premessa importante: "Niente lootbox, niente microtransazioni, niente stronzate. Questo gioco è per chi ama divertirsi senza distrazioni inutili". Parole che appaiono in contrasto con la strategia portata avanti da anni dal suo stesso editore, Electronic Arts.

Ad ogni modo, il creator ha mostrato come ogni mondo sarà caratterizzato da meccaniche uniche che metteranno i giocatori di fronte a sfide sempre diverse. Otterremo, quindi, un gameplay estremamente dinamico influenzato dall'ambiente.

Come di consueto, anche per Split Fiction sarà sufficiente l'acquisto di una sola copia per consentire a due amici di affrontare insieme il gioco, sia in split screen che online. Il titolo, come accennato, sarà disponibile a partire dal prossimo 6 marzo per tutte le principali piattaforme.