Nintendo Switch 2: una riedizione del controller GameCube per celebrare il nuovo abbonamento

Insieme alle numerose funzionalità di Nintendo Switch 2 presentate durante il Direct di pochi minuti fa, Nintendo ha annunciato una novità per quanto riguarda l'abbonamento a Nintendo Switch Online: insieme alla nuova console arriverà un nuovo livello di abbonamento che include il cosiddetto "Pacchetto aggiuntivo".

Il Pacchetto aggiuntivo sarà un'esclusiva per gli utenti di Nintendo Switch 2 e aggiunge una libreria di giochi classici appartenenti alle precedenti piattaforme Nintendo. Tra questi ritroviamo, ad esempio, Soul Calibur II, in cui è possibile utilizzare Link come lottatore, o The Legend of Zelda: The Wind Waker.

A tal proposito, il focus di Nintendo si è concentrato proprio sulla libreria proveniente dal vecchio GameCube, sfortunata console giunta sul mercato oltre vent'anni fa, nel 2002. Per celebrare la piattaforma e l'arrivo dei suoi giochi su Switch 2, Nintendo ha realizzato un controller wireless che riprende fedelmente le forme e la disposizione della periferica originale del GameCube.

Il controller sarà venduto in esclusiva agli utenti con una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online. Naturalmente, non saranno solo i giochi del GameCube a fare capolino sulla nuova ibrida, ma in esclusiva per Switch 2 ci sarà una selezione di titoli provenienti da Game Boy Advance, Nintendo 64 e Sega Mega Drive, oltre alla libreria già disponibile per Nintendo Switch che include titoli di Super Nintendo (SNES), Game Boy e Nintendo Entertainment System (NES).