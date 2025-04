Nintendo Switch 2 debutta il 5 giugno: prestazioni potenziate, nuovi giochi (anche Cyberpunk 2077) e GameChat

Nintendo ha ufficializzato il lancio di Switch 2 per il 5 giugno, introducendo una serie di miglioramenti tecnici e funzionalità inedite. Tra le novità spiccano GameChat, per comunicare durante le partite, il supporto a risoluzioni fino a 4K e 120 fps, e un catalogo di titoli che include grandi classici e nuovi giochi attesi

Nintendo Switch 2 arriverà nei negozi il 5 giugno con un hardware rinnovato e caratteristiche pensate per migliorare l'esperienza di gioco, sia in modalità portatile sia collegata alla TV. Nintendo Switch 2 sarà disponibile al prezzo di 469,99 euro nella versione standalone, mentre il bundle con Mario Kart World costerà 509,99 euro. I giochi in versione digitale avranno un prezzo di 79,99 euro, mentre le copie fisiche saranno vendute a 89,99 euro. Sono prezzi alti, che inevitabilmente innescheranno discussioni. Preordini aperti dall'8 aprile.

Il supporto a 4K e HDR, disponibile quando la console è connessa alla base, permetterà di apprezzare la grafica di titoli come Metroid Prime 4 in un modo rinnovato rispetto a ciò a cui sono abituati i giocatori Nintendo. Come i giochi per PlayStation 5, Metroid Prime 4 offrirà due modalità di rendering: 4K a 30 fps o Full HD a 60 fps. Lo schermo della console consentirà di raggiungere fino a 120 fps nei giochi compatibili. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, invece, girerà a 60 fps e supporterà un secondo schermo su smartphone per visualizzare la mappa

Una delle principali innovazioni di Switch 2 è GameChat, una funzione che consente di comunicare con gli amici durante le partite premendo il nuovo pulsante C sul Joy-Con destro. Il microfono integrato nella parte superiore della console è in grado di isolare la voce dai rumori ambientali e garantire una comunicazione chiara anche a distanza. Oltre alla chat vocale, è possibile condividere lo schermo e visualizzare il gameplay di un massimo di quattro amici, anche se stanno giocando a titoli differenti. Per accedere a questa funzione è necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online.

Sul fronte hardware, i Joy-Con 2 adottano un sistema di connessione magnetica che li mantiene saldamente attaccati alla console. Il distacco avviene premendo un pulsante di rilascio sul retro. Inoltre, lo stand posteriore è stato ridisegnato per offrire maggiore stabilità e ospita una nuova ventola di raffreddamento, necessaria per gestire la rinnovata capacità di calcolo e la generazione di immagini in 4K e flussi a frame rate elevati. La console include ora due porte USB-C, una delle quali posizionata nella parte superiore, ideale per collegare dispositivi esterni come videocamere.

Lo schermo sarà più grande rispetto a quello della prima Switch, passando da 6,2 pollici a 7,9 pollici. Nonostante questo, lo spessore della console è rimasto uguale, di 13,9 millimetri con 7,9 pollici di larghezza, più grande rispetto ai 7 pollici del suo predecessore. Si tratta di uno schermo LED FullHD HDR. La console, inoltre, sarà equipaggiata con 256 GB di spazio di archiviazione.

La line-up di lancio di Switch 2 prevede titoli di grande richiamo, tra cui Mario Kart World, che introduce mondi di gioco aperti e nuove modalità di gioco (qui tutti i dettagli su Mario Kart World). Il catalogo si arricchirà anche con il nuovo titolo dedicato a James Bond, sviluppato da IO Interactive (Hitman), oltre ai porting di Elden Ring, Cyberpunk 2077, Borderlands 4 e Hogwarts Legacy, che supporterà i comandi in stile mouse attraverso il Joy-Con. Anche Fortnite sarà disponibile al lancio, mentre successivamente ci sarà un nuovo titolo in esclusiva da FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring) intitolato The Duskbloods. In altri termini, i giocatori Nintendo potranno recuperare alcuni dei principali titoli degli ultimi anni grazie all'upgrade all'hardware.

E, in più, i Joy-Con potranno essere usati come un mouse, replicando il controllo di un FPS su PC, grazie a un pulsante che si trova nella parte superiore della piccola periferica

Le versioni aggiornate dei titoli che sfruttano la potenza di Switch 2 richiederanno un pagamento aggiuntivo per l'upgrade. Con un'offerta di giochi ampia e un hardware potenziato, Switch 2 si prepara a segnare una nuova fase per il gaming su console portatile e da salotto. Per altri dettagli vi rimandiamo a ulteriori contenuti che pubblicheremo a breve.