Mario Kart World, il gioco di corse diventa open world: uscirà al lancio di Nintendo Switch 2

Oggi Nintendo ha tenuto uno speciale Direct dedicato interamente a Switch 2 e alla sua line-up di giochi, che includono produzioni esclusive e numerosi titoli third-party. Ad aver inaugurato lo showcase è stato Mario Kart World, nome della prossima iterazione del popolare gioco di corse che avevamo intravisto durante il primo annuncio della nuova console ibrida.

Come suggerisce il titolo, il nuovo Mario Kart abbraccia la formula open world, novità inedita per la serie che promette di rivoluzionare sensibilmente il gameplay. Il gioco supporterà diverse funzionalità esclusive di Switch 2, prima fra tutte GameChat.

"Guida praticamente ovunque": il nuovo Mario Kart è realtà

Abbiamo visto in azione Mario Kart World durante il Nintendo Direct odierno, grazie a un'estesa presentazione del gameplay dell'ottavo episodio della serie.

Nel nuovo Mairo Kart i giocatori potranno guidare "praticamente ovunque", come sottolineato dalla stessa Nintendo. Un vasto mondo di gioco includerà una variegata gamma di biomi e consentirà ai giocatori di prendere parte a numerosi tornei, nelle modalità che preferiscono. C'è una game mode nota come Sopravvivenza dove i piloti dovranno sfidarsi in un'autentica battle royale da cui emergerà un unico vincitore. La modalità Libera, invece, permette di esplorare liberamente il mondo di gioco - richiamando, palesemente, il più noto Forza Horizon.



Per quanto riguarda le classiche gare, queste ospiteranno fino a 24 giocatori. Non mancherà naturalmente un comparto multiplayere online, supportato dal servizio Nintendo Switch Online e dalle nuove feature di Switch 2, come GameChat. Durante il Direct abbiamo infatti visto come sarà possibile sfidare i propri amici e, al tempo stesso, comunicare con loro tramite le nuove funzionalità di chat vocale, che sfruttano il microfono integrato nella dock station di Switch 2.

Sarà persino possibile vedere i volti dei propri compagni di gioco grazie alla nuova telecamera realizzata appositamente per la nuova console ibrida. Questa funzione, come abbiamo visto in alcuni frangenti del Direct, verrà integrata in altri giochi della libreria di Switch 2.

Il prossimo 17 aprile Nintendo tornerà a parlare di Mario Kart World in occasione di un Direct incentrato sul nuovo racing game. Quest'ultimo debutterà ufficialemnte il 5 giugno 2025, data di uscita della prossima console della Grande N. Al lancio, il gioco avrà un prezzo consigliato di 89,99 euro nella sua edizione fisica e di 79,99 euro in quella digitale.