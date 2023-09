The Division 3 ufficiale: torna la serie di action RPG online

Ubisoft ha svelato ufficialmente che lo sviluppo di Tom Clancy's The Division 3 è iniziato, seppure sia ancora in una fase iniziale. È avvenuto tramite una news sul sito ufficiale in cui si fa sapere che il progetto verrà affidato a Julian Gerighty, il quale sta lavorando anche su Star Wars Outlaws come Creative Director.

Massive Entertainment, dopo aver curato i primi due capitoli con il motore Snowdrop, si occuperà dunque anche di The Division 3, seppure bisognerà sicuramente aspettare ancora qualche anno per poter mettere le mani sul gioco, anche perché il titolo di Star Wars in questa fase ha priorità. Del resto, Ubisoft realizza questo annuncio senza mostrare ancora media o un trailer del nuovo The Division.

L'immaginario di The Division ruota intorno a una città di New York sprofondata nel caos a causa di un'epidemia di vaiolo su larga scala che ha sconvolto la popolazione a cominciare dal giorno del Black Friday del 2015. Le meccaniche di gioco di The Division sono profondamente basate sulle coperture: un soldato ben coperto, che sia un giocatore umano o un membro gestito dall'IA, diventa praticamente invulnerabile. Per questo occorre coordinarsi con gli altri giocatori e accerchiare il nemico.

Inoltre, il prossimo capitolo di The Division a vedere la luce sarà un altro gioco, The Division Resurgence, versione mobile dello sparatutto RPG.