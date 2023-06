Star Wars Outlaws: mostrato per la prima volta il gameplay

Dopo la presentazione dell'ambientazione e dei personaggi avvenuta all'Xbox Showcase, all'Ubisoft Forward ecco che viene mostrato anche il gameplay del nuovo Star Wars Outlaws, un nuovo titolo a mondo aperto le cui vicende sono collocate tra Episodio V: L'Impero colpisce ancora ed Episodio VI: Il ritorno dello Jedi. Il fatto che il gioco sia stato mostrato per ultimo, dopo Assassin's Creed Mirage, evidenzia che si tratta del titolo più ambizioso e atteso, oltre che quello su cui Ubisoft ripone maggiori speranze.

Basato sul motore grafico Snowdrop già visto in The Division, Star Wars Outlaws è un gioco d'azione con elementi stealth in terza persona. Vediamo come la protagonista Kay Vess possa sfruttare delle coperture, mentre chiede a Nix, la piccola creatura di specie Merqaal che la accompagna, di interagire con gli scenari per potersi liberare una strada e distrarre i nemici. Lei può aiutare anche a scoprire i segreti e a risolvere gli enigmi. Kay, invece, può usare vari tipi di armi per combinare effetti tattici e stordire o eliminare i suoi bersagli: Star Wars Outlaws non prevede, infatti, solo l'approccio stealth, ma Kay può farsi strada anche a blaster spianati. I due si trovano in un covo dei Pyke sulla luna di Toshara.

Questo primo scorcio del gameplay conferma le vicinanze con The Division, ma anche la presenza di grossi spazi aperti percorribili velocemente a bordo di veicoli. Dopo la missione, Kay raggiunge un droide Commando BX, chiamato ND-5, in una taverna impolverata, che la indirizza a una signora del crimine di specie Mon Calamari e a un'ufficiale imperiale, a cui la ragazza consegna la refurtiva. Ci troviamo nella cittadina di Jaunta's Hope. Inoltre, in Star Wars Outlaws ci sono varie fazioni e varie sindacati: acquisendo il loro favore, Kay potrà acquisire esperienza e sbloccare nuove abilità.

Dopo aver commesso i crimini, Kay potrà risultare perseguita dall'Impero, in maniera simile a quanto succede in un Grand Theft Auto. Ma può anche recarsi in uno spazioporto e lasciare il pianeta a bordo della sua nave spaziale. Ci sono anche i combattimenti spaziali e la possibilità di fuggire via facendo il salto nell'iperspazio. Kay potrà spostarsi in giro per la galassia ed esplorare pianeti noti dell'immaginario di Star Wars e pianeti completamente nuovi dell'Orlo Esterno, a bordo della sua nave, la Trailblazer.

È stato mostrato anche un video in cui l'attrice Humberly González mostra come ha interpretato la protagonista tramite il motion capture. Non manca, infine, l'intervista al Narrative Director Navid Khavari, dove troviamo altri dettagli sul gameplay e sull'immaginario. Il gioco è stato realizzato in stretta collaborazione con Lucasfilm Games per assicurare il rispetto delle varie componenti dell'immaginario di Star Wars, compresa la vegetazione, così come i veicoli e le armi. Star Wars Outlaws arriverà nel 2024.