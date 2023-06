Assassin's Creed Mirage, un gioco VR e un GDR mobile: diventare assassini, ma solo per gioco

Durante la conferenza Ubisoft Forward 2023 l'editore francese ha mostrato il nuovo Assassin's Creed Mirage, con un trailer dedicato alla storia e uno al gameplay che riportano alla mente il primo assassino, l'immortale Altair.

In arrivo il 12 ottobre su PC, console (vecchi e nuove) e cloud (Amazon Luna), Mirage ci narrerà la storia di Basim Ibn Is'haq, personaggio apparso per la prima volta in Valhalla che assume ora il ruolo di protagonista. La location del prossimo capitolo è Baghdad. Come accennato, basta guardare il trailer per capire che siamo davanti a un'operazione nostalgia, quasi un remake del primo AC.

Ma non è finita qui. Sin dal primo Assassin's Creed in molti si saranno immaginati nei panni di un assassino e tra poco vi ci potrete calare: Assassin's Creed Nexus VR è il gioco che fa per voi, sempre che abbiate un visore Meta Quest 2 o Quest 3. All'Ubisoft Forward ha trovato spazio anche il mondo della realtà virtuale, con un trailer che promette molto ma anche niente, perché bisognerà saggiare con gli occhi l'esperienza finale. Il gioco è in arrivo a fine 2023.

"Impersona i leggendari Assassini in una storia completamente nuova creata esclusivamente per la realtà virtuale. Fai parkour e arrampicati liberamente su mappe aperte mentre decidi come raggiungere gli obiettivi. Usa i movimenti del mondo reale con una varietà di armi mentre combatti i nemici reattivi. Muoviti furtivamente nascondendoti nell'ombra o mimetizzandoti tra i civili. Sperimenta gli omicidi aerei e lo spaventoso salto della fede", recita Ubisoft.

Infine, ecco Assassin's Creed Codename Jade. Si tratta di un GDR di azione e avventura per dispositivi mobile. Nei panni di Xia, nel terzo secolo AC durante il periodo di uno dei primi imperi unificati in Cina, dovremo affrontare un mondo pieno di storia antica e pericoli nascosti. "Difenditi dagli Xiongnu e lavora per smantellare le cospirazioni, assumendoti maggiori responsabilità e affrontando nuove sfide", dichiara Ubisoft. Potete registrarvi alla closed beta qui.