Ubisoft Forward, Avatar: Frontiers of Pandora si mostra nel primo gameplay trailer

Ubisoft ha finalmente presentato Avatar: Frontiers of Pandora, l'atteso gioco ispirato all'universo creato da James Cameron. Il gioco sarà disponibile a partire dal 7 dicembre 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco sarà un'avventura in prima persona e racconterà una storia inedita rispetto alle pellicole.

Durante la presentazione, è stato dato ampio spazio al gameplay che si prospetta molto simile a quello della serie Far Cry. Tuttavia, ci saranno alcuni elementi distintivi che caratterizzeranno il mondo di Pandora, a partire dal companion: i giocatori avranno il proprio fedele ikran.

Quest'ultimo rappresenterà una cavalcatura personale richiamabile in ogni momento e sarà possibile assegnargli un nome e personalizzarlo. Durante gli spostamenti si potranno sperimentare diverse abilità della creatura, tra le quali la capacità di compiere acrobazie.

L'ikran consentirà di esplorare Pandora da terra e attraverso i cieli in un mondo aperto estremamente vasto e caratterizzato da aree specifiche che si differenziano in particolar modo per la fauna. Viaggiando verso nord, ad esempio, potremo raggiungere il villaggio degli Zeswa, un popolo che vive in simbiosi con enormi creature chiamate zakru.

Interessante è anche il sistema di combattimento. Avremo a disposizione diversi alberi delle abilità ce ci consentiranno di scegliere se padroneggiare le armi umane oppure quelle na'vi. Tra le prime ci saranno fucili d'assalto, mitragliatrici e lanciarazzi per un approccio aggressivo e decisamente poco discreto. Nel secondo caso, invece, ritroveremo il tradizionale arco lungo e le trappole, ad esempio, che consentono di affrontare i combattimenti in maniera più stealth.

In ogni caso, nei panni dei na'vi avremo diverse abilità da sfruttare a nostro vantaggio come l'istinto che consentirà di individuare e contrassegnare i nemici dalla distanza. Inoltre, non mancheranno neanche i combattimenti aerei in groppa al nostro ikran.

Infine, l'intera campagna, così come le altre attività all'interno del gioco, potrà essere condotta in single player o in compagnia di un amico nella modalità cooperativa per due giocatori.