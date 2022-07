Ubisoft annuncia The Division Resurgence, versione mobile dello sparatutto GDR

Continua la corsa di Ubisoft alla conquista del settore mobile, insieme ad altri grandi big nel mondo dei videogiochi. Dopo Rainbow Six è il turno di The Division: la serie tratta sempre dall'universo di Tom Clancy approderà su Android e iOS con il nome di The Division Resurgence.

Il publisher ha già anticipato che si tratta di un'esperienza al pari di quanto già visto su PC e console. Il gioco sarà ambientato in un mondo aperto all'interno del quale vestiremo i panni di un agente della Strategic Homeland Division (SHADE) in un panorama post-crisi dovuto al virus che ha causato una pandemia mondiale con la conseguente caduta del governo.

Lo sfondo quindi si riallaccia a quanto già visto in The Division e The Division 2, ma Ubisoft ha sottolineato che l'esperienza mobile offrirà una trama inedita, la quale proporrà un punto di vista diverso degli eventi. Il gameplay, invece, rimarrà fedele a quello già proposto nei capitoli precedenti con la possibilità di affrontare un'avventura in singolo o in compagnia degli amici attraverso il multiplayer PvE. Mancano i dettagli, invece, sulle eventuali modalità PvP.

Naturalmente, il dilemma più grande riguarda le microtransazioni, una caratteristica imprescindibile dato che parliamo di un titolo gratuito (F2P). La società non si è espressa in merito e non ha nemmeno specificato se saranno presenti o meno, anche se siamo quasi certi che non potranno mancare per fornire un supporto adeguato al titolo. Più importante sarà piuttosto capire quanto incideranno sull'esperienza di gioco.

Come si è visto con Diablo Immortal di Activision, gli acquisti in app possono assumere un ruolo quasi determinante. Nonostante le valutazioni su Metacritic viaggino tra lo 0,3 e lo 0,4 su 10, il gioco ha comunque incassato 49 milioni di dollari soltanto nel primo mese.

Sarà interessante, quindi, capire in che modo Ubisoft implementerà le microtransazioni e quanto influiranno nella progressione del personaggio, ma per questo bisognerà attendere dato che il lancio di The Division Resurgence è previsto per il 2023. Nel frattempo, è possibile registrarsi alla closed alpha del gioco e, previa selezione e firma dell'NDA, sarà possibile provarlo in anteprima così da iniziare a dare uno sguardo ai contenuti.