Diablo Immortal: 49 milioni di dollari incassati da Blizzard nel primo mese

Nonostante le numerose critiche arrivate dalla community, Diablo Immortal è un progetto che dal punto di vista commerciale si sta rivelando assolutamente azzeccato. Nel primo mese di disponibilità il titolo ha fatto incamerare a Blizzard ben 49 milioni di dollari grazie agli acquisti in app.

I dati sono stati rivelati da App Magic che ha realizzato alcuni grafici in cui è possibile vedere l'andamento dei download e del fatturato. Dal punto di vista dei download, il titolo ha subito un brusco ridimensionamento rispetto al lancio, in cui i download sono letteralmente schizzati. Attualmente, comunque, Diablo Immortal è stato scaricato oltre 19 milioni di volte. Nei primi giorni la media era di oltre un milione di download quotidiani, mentre adesso sembra essersi stabilizzata sui circa 100.000.

Situazione completamente diversa è quella degli introiti generati che si mantengono piuttosto stabili dal giorno del lancio. In questo caso la media è di un milione di dollari guadagnati ogni 24 ore, con picchi raggiunti nella settimana di lancio pari a 2,4 milioni di dollari. Un risultato eccezionale se si considera che le cifre riportate sono già al netto del 30% trattenuto da Google Play Store ed Apple App Store. Ciò significa che gli utenti hanno già speso la bellezza di oltre 60 milioni di dollari per il gioco di Blizzard.

Risultato probabilmente inaspettato per una parte della community che continua a ritenere il gioco piuttosto discutibile, tanto da far scendere la valutazione su Metacritic a 0,4 punti su 10 per la versione iOS e 0,3 punti su 10 per quella PC. Naturalmente, la maggiore insoddisfazione deriva dal largo utilizzo che la software house ha fatto delle microtransazioni, a volte da farle sembrare quasi indispensabili per progredire.

Tuttavia, questo non ha impedito al titolo di riscuotere un successo ben al di sopra di prodotti altrettanto attesi. Facendo un paragone con un nome ugualmente altisonante, Apex Legends, Diablo ha realizzato guadagni circa quattro volte superiori nel primo mese pur a fronte di un numero di download dimezzato.