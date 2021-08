Supercell (Clash Royale) cerca nuovi programmatori per 'ridefinire il futuro dei giochi mobile free-to-play'

Nonostante sia stato rilasciato ormai cinque anni fa, Clash Royale è ancora uno dei giochi mobile più popolari e giocati. Lo stesso può dirsi del suo "predecessore" Clash of Clans, la cui prima versione risale addirittura a nove anni fa e che recentemente sta vivendo un "ritorno di fiamma". Ancora oggi è uno dei giochi mobile con i maggiori incassi.

Entrambi i titoli provengono da Supercell, la software house finlandese che è conosciuta nel settore "per non sbagliare neanche un colpo". Suo, infatti, anche Brawl Stars, un titolo in cui i giocatori devono guidare dei personaggi chiamati brawler con caratteristiche diverse all'interno di arene molto pericolose. Anche Brawl Stars può essere annoverato tra i giochi preferiti dal pubblico più giovane, e non solo.

Supercell: quale futuro dopo Clash of Clans, Clash Royale e Brawl Stars?

Chiari indizi che Supercell non è per niente intenzionata a interrompere la sua cavalcata. Anzi, secondo quanto si apprende sulla pagina ufficiale su Facebook, sta strutturando un nuovo team di sviluppo interno alla sua sede di Helsinki. A tal scopo è alla ricerca di due programmatori (Gameplay Programmer e Game Tech Programmer). Il suo obiettivo è molto semplice: "Entrambi svilupperanno prototipi ambiziosi e grandi idee con il potenziale per ridefinire concretamente il futuro dei giochi mobili free-to-play".

Supercell non rilascia nulla se non è sicura che quel dato titolo possa avere successo. Lavora molto sui dettagli e rifinisce i suoi giochi anche per diversi anni prima di provarli in "soft launch" in mercati secondari. Solo se le statistiche sono positive, poi, il gioco viene rilasciato internazionalmente. Nel caso di Brawl Stars, ad esempio, lo sviluppo è durato circa quattro anni, inclusa una fase di test pubblica, durante la quale il videogioco ha subìto diversi cambiamenti. Probabilmente, dunque, non è lecito attendersi che questo nuovo progetto possa diventare pubblico in tempi brevi.

Nel 2016, l'81,4% di Supercell è stata acquisita dal colosso cinese Tencent, un'operazione che ha conferito un valore di mercato al gruppo finlandese di 8,4 miliardi di euro.