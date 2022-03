Steam Deck: tante opportunità per giocare con gli emulatori

Non solo i giochi del catalogo di Steam, ma anche l'accesso ai più popolari emulatori. Parliamo della nuova Steam Deck, adesso entrata in produzione di massa, la quale è basata sulla distribuzione Arch Linux e offre l'app Discover.

Tramite questa è possibile accede a emulatori come Dolphin per GameCube/Wii, DuckStation per PlayStation 1, PCSX2 per PlayStation 2, PPSSPP per PSP, Yuzu per Nintendo Switch e bsnes per Super Nintendo.

Il supporto agli emulatori in Steam Deck è quindi molto articolato, anche perché si aggiornano automaticamente quando escono le versioni aggiornate. Quasi tutti gli emulatori, inoltre, supportano i gamepad moderni. E la funzione di gestione dei salvataggi sul cloud continua a funzionare: si può dunque mettere Steam Deck in stand by e alla riaccensione riprendere il gioco esattamente nel punto in cui lo si era lasciato. Lo stesso può dirsi per gli overlay di Steam Deck e le altre funzionalità del menu di Steam.