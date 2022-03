Steam Deck: Valve riconosce un bug allo stick destro, mentre la produzione cresce

I primi fortunati giocatori sono entrati in possesso di Steam Deck, la nuova console portatile - definita anche PC da gioco portatile - di Valve che permette di accedere al catalogo di giochi di Steam e ad alcuni interessanti emulatori. Ma alcuni di questi giocatori hanno segnalato dei malfunzionamenti allo stick destro, specificamente alla calibrazione della "zona morta", ovvero l'area intorno alle leve analogiche del controller all'interno della quale non viene registrato il movimento della levetta.

Il lancio di Steam Deck tra gioie e dolori

Valve ha prontamente riconosciuto il problema, affermando che non è un difetto all'hardware e che è risolvibile via software. A causa dell'inesatta calibrazione, infatti, può capitare che il personaggio nel gioco continui a muoversi anche se il giocatore non sta effettivamente imprimendo una forza al joystick verso la relativa direzione. Un problema simile si verificò anche per Nintendo Switch, con i primi Joy-Con che presentavano il difetto man mano che iniziavano a logorarsi.

Secondo Lawrence Yang, membro del team di Steam Deck, "abbiamo esaminato le segnalazioni dei giocatori e stabilito che c'era un problema di calibrazione della zona morta introdotto da un recente aggiornamento del firmware. Abbiamo appena applicato un fix per risolvere il problema mentre il team continuerà a controllare le segnalazioni degli utenti".

Sembra che il problema riguardi un numero molto limitato di Steam Deck e che sia effettivamente in parte risolto con il fix a cui Yang fa riferimento. Allo stesso tempo, però, alcuni giocatori segnalano come il fix abbia reso i controlli leggermente meno precisi. Valve si è impegnata a sostituire le Steam Deck che presentano malfunzionamenti ma, a causa della scarsa reperibilità del nuovo dispositivo, le attese potrebbero essere molto lunghe.

Chi non ha prenotato la nuova console portatile, infatti, potrebbe dover aspettare dei mesi nel caso acquisti Steam Deck adesso. Proprio per ovviare a questo problema, Valve ha già annunciato che aumenterà la produzione di "centinaia di migliaia" di unità entro il prossimo mese.

Lo stesso Yang, infatti, in un'intervista a IGN ha fatto sapere che Valve prevede che la produzione "aumenterà molto rapidamente" e che si stanno superando i problemi iniziali alla catena di approvvigionamento che hanno portato al posticipo della data di rilascio di Steam Deck, inizialmente prevista per lo scorso anno. Valve fornirà anche indicazioni più precise per coloro che hanno già prenotato la console e non sanno quando potranno riceverla.

Anche se Yang non era a conoscenza del volume di prenotazioni di Steam Deck, ha detto che Valve è "davvero felice" dei numeri di questo lancio. "È fantastico vedere come ci sia domanda su questo prodotto", ha aggiunto. "Ci ha aiutato a determinare i nostri programmi di produzione per soddisfare la domanda, soprattutto per l'espansione in altre regioni. Siamo tutti super entusiasti, davvero soddisfatti dei numeri e non vediamo l'ora di consegnare Steam Deck a tutti i giocatori".