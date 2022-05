State of Play, un nuovo evento PlayStation il 2 giugno: dove vederlo e a che ora

Sony ha annunciato un nuovo State of Play in cui si parlerà di giochi di terze parti e di titoli in sviluppo per PlayStation VR2. L'evento live si terrà il prossimo giovedì 2 giugno e prenderà il via alle 23:59, con una diretta che potrete seguire su Youtube oppure su Twitch: la trasmissione durerà quasi 30 minuti.

Nei giorni scorsi la casa nipponica ha dichiarato che saranno oltre 20 i giochi pronti al lancio per Playstation VR2.

Per quanto riguarda i titoli che verranno mostrati, come sempre non ci sono anticipazioni ma solo indiscrezioni, più che altro auspici: c'è chi vorrebbe vedere il trailer di Final Fantasy 16, chi invece punta su Street Fighter 6 e chi su aggiornamenti per Forspoken o Hogwarts Legacy. Parlando di VR2, inoltre, non bisogna dimenticare Horizon Call of the Mountain.

Le ipotesi che si leggono in rete sono tante e tutte più o meno sensate: non resta che attendere la fine del 2 giugno per fare il punto sulle novità di casa PlayStation.