Starfield uscirà nella prima metà del 2023: lo rivela Bethesda sul sito ufficiale

Tra i giochi più attesi del 2023, il primo nome della lista è sicuramente Starfield. Il gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studio è ormai in dirittura d'arrivo, ma il produttore americano non ha ancora svelato una vera e propria data di uscita. In compenso, nelle ultime ore è stata fatta una scoperta interessante sulla pagina di supporto ufficiale dedicata all'RPG: pare che il lancio di Starfield sia stato programmato per la prima metà dell'anno.

Starfield su PC e Xbox Series X|S entro i prossimi sei mesi

Visitando la pagina di supporto di Starfield - e, più precisamente, quella dedicata alle FAQ - è possibile trovare la seguente domanda: "Qual è la data di uscita di Starfield?". Ecco la risposta ufficiale fornita da Bethesda Softworks: "Starfield sarà disponibile esclusivamente su Xbox Series X|S e PC nella prima metà del 2023". Di fatto, il publisher ha confermato che il suo titolo più atteso arriverà entro l'estate, pur non rivelando ancora una data definita.

Ricordiamo che Bethesda aveva già annunciato di voler pubblicare Starfield nella prima metà del 2023, ma i continui posticipi destavano preoccupazione tra i fan in trepida attesa. Discorso simile va fatto per Redfall, titolo che, come Starfield, era originariamente previsto per il 2022: anche lo sparatutto di Arkane Austin dovrebbe arrivare entro i prossimi sei mesi, ma in questo caso la pagina di supporto riporta ancora un generico '2023' come finestra di lancio.

"Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4", si legge sulla home page del sito ufficiale. "In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità". Stando alle ultime dichiarazioni di Todd Howard, il suo nuovo RPG contiene già 252.953 linee di dialogo, ovvero il quadruplo di quanto visto nel già menzionato Skyrim e più del doppio dei dialoghi presenti in Fallout 4. Sarebbero 300 gli attori coinvolti nello sviluppo.

Starfield arriverà dunque nella prima metà del 2023 su Xbox Series X, Series S e PC. Inoltre, sarà disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one.