Starfield ha molti più dialoghi di Skyrim e Fallout 4, rivela Todd Howard

Mancano ancora diversi mesi al debutto di Starfield, ultima fatica di Bethesda Game Studio e, dunque, del team guidato da Todd Howard. È proprio quest'ultimo a svelare le ultime novità sul GdR fantascientifico, il cui sviluppo sembra procedere a gonfie vele.

A tal proposito, in un video Howard ha potuto condividere alcuni dettagli circa il sistema di dialogo di Starfield: a quanto pare, il nuovo gioco di ruolo ha quattro volte più dialoghi di The Elder Scrolls V: Skyrim. È stato superato anche Fallout 4 - e non di poco.

Todd Howard: Starfield ha già più di 250mila linee di dialogo

Nell'ultimo video rilasciato da Bethesda su YouTube, Todd Howard viene intervistato in merito a Starfield e all'attuale stato dei lavori. Il game director di Fallout 3 e Skyrim ha rivelato di aver sempre avuto il desiderio di realizzare un gioco fantascientifico e, per l'occasione, menziona il simulatore spaziale SunDog: Frozen Legacy (1984) e il gioco da tavolo Traveller (1977).



Nel Q&A viene toccato un altro argomento decisamente interessante: il sistema di dialogo, una dei 'cavalli di battaglia' di Bethesda Game Studio. Con Starfield "siamo tornati a quello che definirei un 'classico' sistema di dialogo in stile Bethesda", spiega il capo della software house.

In Starfield sarà anche possibile persuadere alcuni NPC per convincerli a compiere determinate azioni. A differenza dei titoli più recenti di BGS, tuttavia, il sistema di persuasione di Starfield sarà più simile a quello di TES IV: Oblivion. I giocatori spenderanno punti per persuadere un personaggio, utilizzando frasi più o meno aggressive per rivolgersi all'interlocutore. "(Questo sistema) sembra naturale, non è come se fossi entrato in un'altra modalità in cui non sto facendo un dialogo regolare e utilizzo la persuasione per ottenere ciò che voglio", spiega Howard.

Sappiamo che quella di Starfield è una produzione colossale e Todd Howard lo ha ribadito svelando un ulteriore dettaglio: ci sono già 252.953 linee di dialogo nel gioco. Per rendere l'idea di quanto sia impressionante questo numero, vi basti sapere che The Elder Scrolls V: Skyrim aveva 'solo' 60.000 linee di dialogo, mentre Fallout 4 ne includeva ben 111.000. Per raggiungere questo risultato, Bethesda Game Studio avrebbe coinvolto almeno 300 attori.

Ricordiamo che Starfield è atteso per la prima metà del 2023, ma manca ancora una data di uscita precisa. Il gioco arriverà in esclusiva su Xbox Series X e Series S, oltre che su PC, e sarà disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one.