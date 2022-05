Starfield e Redfall saltano l'uscita nel 2022: Bethesda annuncia il rinvio

La notizia che in molti temevano, alla fine, è arrivata: Starfield non uscirà nel 2022.

Bethesda Softworks annuncia il rinvio di quello che ritenevamo uno dei titoli più attesi dell'anno. Il gioco di ruolo fantascientifico slitta al prossimo anno e con lui anche Redfall, ambizioso action co-op in sviluppo presso gli studi di Arkane Austin. Il publisher statunitense - da poco più di un anno nelle 'mani' di Microsoft - ha diffuso il comunicato tramite i suoi canali social.

Bethesda posticipa il lancio di Redfall e Starfield al 2023

Come si legge nel post pubblicato dal profilo italiano di Bethesda, il colosso americano ha deciso di "posticipare l'uscita di Redfall e Starfield alla prima metà del 2023". Ricordiamo che entrambe le produzioni tripla-A erano attese entro la fine dell'anno, con il solo Starfield a vantare una data di uscita: 11 novembre 2022, a undici anni esatti dall'uscita di Skyrim, altra grande produzione firmata da Todd Howard e colleghi. Per quanto riguarda Redfall, era previsto per l'estate 2022.

Senza troppe sorprese, Bethesda conferma che gli sviluppatori di Arkane Austin e Bethesda Game Studios hanno bisogno di più tempo per poter ultimare i lavori sui due titoli. I team "hanno ambizioni incredibili per i propri giochi", spiega Bethesda nel suddetto comunicato. "[...] Vogliamo assicurarci che chiunque possa godere di un titolo al meglio della sua forma, rifinito e completo".

Il post pubblicato sui social si conclude con una promessa: "Non vediamo l'ora di presentare un generoso approfondimento di gameplay sia per Redfall sia per Starfield". Occorre specificare, in effetti, che nessuno dei due titoli è stato ancora mostrato in un vero filmato di gameplay.

L'Xbox & Bethesda Games Showcase potrebbe essere l'occasione perfetta per dare un primo sguardo approfondito a Starfield e Redfall: l'appuntamento è fissato per il 12 giugno, alle 19:00.