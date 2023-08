Starfield, tanti dettagli da un Q&A con gli sviluppatori a pochi giorni dal lancio

Poche ore fa Bethesda Softworks ha annunciato che il suo Starfield è ufficialmente entrato in fase gold. L'attesissimo RPG incentrato sull'esplorazione spaziale è dunque pronto per la distribuzione che, ricordiamo, avverrà su PC e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 6 settembre. Per alimentare ulteriormente l'hype nei confronti del loro gioco, gli sviluppatori hanno condiviso una valanga di dettagli in occasione di una nuova sessione Q&A tenutasi su Discord.

Aspiranti criminali, NPC alleati e non solo: cosa c'è da sapere

Tramite il canale Discord ufficiale dedicato a Starfield, il team di sviluppo Bethesda Game Studios si interfaccia periodicamente con la community per condividere eventuali dettagli sullo sviluppo del gioco e per rispondere alle domande dei giocatori. Si è quindi tenuta un'approfondita sessione Q&A in cui Will Shen, Lead Quest Designer, e Emil Pagliarulo, Lead Desginer, hanno parlato del funzionamento di alcune delle numerose meccaniche di Starfield.

Tra queste, c'è quella legata ai crimini commessi dagli utenti all'interno del mondo di gioco: le punizioni inflitte ai criminali varieranno in base alla gravità dell'illecito commesso. Nel caso specifico degli aspiranti contrabbandieri, questi dovranno tentare di superare i controlli nascondendo i beni etichettati come 'illegali' in determinati moduli della loro astronave: se colti in flagrante, i giocatori possono essere arrestati e condannati a scontare una pena in carcere o, nei casi più fortunati, pagare una multa salatissima - in alternativa, i più furbi potranno tentare la fuga.

Chi vorrà distrarsi dalla caotica vita dell'esploratore spaziale potrà 'rifugiarsi' in una delle principali città di Starfield. Qui i giocatori potranno acquistare case, proprio come avviene in altri GdR sviluppati da Bethesda (TES V: Skyrim, Fallout 4), e decorarle a loro piacimento. Alcune di queste case verranno messe in vendita, altre saranno assegnate come ricompense di alcune quest.

Il personaggio che creeremo potrà avere dei genitori, le cui fattezze verranno generate automaticamente in base ai parametri scelti in fase di creazione. I tratti del nostro alter ego determineranno anche il tipo di rapporto che avremo con la nostra famiglia, ma in alternativa sarà anche possibile scegliere un background 'anonimo' per partire da zero.

Il nostro protagonista potrà fare affidamento anche su degli alleati. In Starfield ci saranno infatti i cosidetti 'companion', NPC che incontreremo nel corso dell'avventura e con cui potremo stabilire un legame: ce ne sono 20 nel gioco e ciascuno di essi porta con sé un determinato background e un set di abilità predefinito - e non modificabile. Come in TES e Fallout, gli NPC alleati avranno il proprio inventario e all'occorrenza potranno trasportare armi, equipaggiamenti e altri oggetti che gli affideremo. Shen e Pagliarulo hanno inoltre specificato che che quattro companion sono membri di Constellation e, pertanto, offriranno interazioni uniche nei dialoghi.

È stato anche confermato che il tempo in-game scorrerà solo mentre si sta giocando. In merito alla possibilità di iniziare e completare un'intera partita giocata come 'pacifista', gli sviluppatori hanno parlato della presenza di diverse armi non-letali all'interno del gioco, ma hanno anche sottolineato che non sarà facile portare a termine una run di questo tipo.

Tramite il sito ufficiale di Xbox scopriamo anche quanto peserà ogni versione di Starfield. Gli utenti PC dovranno liberare circa 140 GB - 139.84, per essere precisi - sul proprio SSD, sistema di archiviazione raccomandato nei requisiti elencati da Microsoft e Bethesda. La versione per Xbox Series X e Series S peserà poco meno: 126.1 GB, per entrambe le console next-gen.

Ricordiamo che Starfield debutterà ufficialmente il 6 settembre 2023. Grazie a Bethesda abbiamo già messo le mani su una copia del gioco per PC: ci prenderemo tutto il tempo necessario per analizzare ogni singolo aspetto dell'ambizioso RPG fantascientifico, in modo da parlarvene nella maniera più dettagliata possibile nella nostra futura recensione.