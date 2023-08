Starfield supporterà Xbox Play Anywhere e cross-save sulle piattaforme Microsoft

Dopo un aggiornamento della pagina dello store Xbox, è arrivata la conferma che Starfield supporterà sia Xbox Play Anywhere che il cross-save. Tuttavia, saranno funzionalità relegate alle piattaforme di Microsoft, il che significa che non saranno accessibili a chi deciderà, ad esempio, di acquistare il titolo su Steam.

Si tratta di due funzionalità che in ogni caso avremmo dato per scontate. In particolare, Xbox Play Anywhere caratterizza ormai ogni first-party prodotto da Microsoft, anche se una conferma ufficiale è una garanzia in più. Sfortunatamente, per chi non lo sapesse, è una funzionalità accessibile solo a chi deciderà di acquistare il gioco direttamente dallo store della casa di Redmond.

Xbox Play Anywhere è una funzionalità lanciata nel 2016 che consente agli utenti di accedere ai loro giochi sia da PC che da console Xbox acquistando una singola copia. Tuttavia, tale copia dovrà essere necessariamente digitale (in modo che il possesso sia legato all'account) e acquistata dallo store di Microsoft. Inoltre, va chiarito che una singola copia non consente di accedere al titolo da entrambe le piattaforme contemporaneamente.

In ogni caso, però, si tratta di una caratteristica allettante soprattutto in combinazione con il cross-save. Quest'ultimo, infatti, consente di riprendere la partita dal punto in cui era stata interrotta indipendentemente dalla piattaforma sulla quale decidiamo di continuare. Un'esperienza più completa, naturalmente rivolta a chi possiede (o è solito accedere) da entrambe le piattaforme di Microsoft.

Vi ricordiamo che ormai il rilascio del gioco è imminente: Starfield arriverà su PC e Xbox il prossimo 6 settembre. Si tratta della prima nuova IP di Bethesda dopo oltre 25 anni e si prospetta uno dei più ambiziosi titoli dello studio e con il minor numero di bug rispetto a qualsiasi altro gioco della casa.