Starfield: sarà il gioco con meno bug di sempre al rilascio per Bethesda, secondo Microsoft

Di recente, il capo dei Microsoft Game Studios, Matt Booty, ha partecipato al podcast Giant Bomb per parlare dell'Xbox Games Showcase e dello Starfield Direct. In merito al nuovo titolo di Bethesda, Booty ha affermato che "sarà il gioco della casa con meno bug di sempre al lancio".

"Abbiamo un sacco di persone internamente che lo giocano. Lavorando con Todd [Howard, capo di Bethesda, ndr] e il team, vedo il conteggio dei bug e considerando quei numeri, se uscisse oggi, sarebbe il gioco di Bethesda con meno bug di qualsiasi altro abbiano mai rilasciato" ha dichiarato Booty.

"Il team è decisamente maturato. Hanno all'attivo i Fallout, Skyrim e gli Elder Scrolls. Ad essere onesti, quando abbiamo completato l'acquisizione, la data di rilascio era decisamente anticipata rispetto a quella che abbiamo fissato effettivamente" ha aggiunto Phil Spencer, capo di Xbox, coinvolto anche lui nell'intervista.

Si tratta di dichiarazioni quasi ironiche, che mostrano la consapevolezza di Microsoft dei numerosi bug che da anni caratterizzano i giochi di Bethesda, in molti casi anche piuttosto esilaranti ad essere onesti. Tuttavia, sono anche dichiarazioni difficili da interpretare, poiché di fatto non specificano granché.

In particolare, il numero di bug segnalati rappresenta, per l'appunto, un mero numero, ma non è indicativo dell'entità di questi problemi. Insomma, non possiamo sapere se quei (forse) pochi bug siano minori o gravi, il che è l'aspetto più importante. Naturalmente, sarà necessario attendere il rilascio per capire effettivamente le condizioni della versione finale del gioco.

Non rimane, quindi, che aspettare il 6 settembre. Nel frattempo, potete consultare tutte le informazioni rilasciate durante lo Starfield Direct nel nostro articolo dedicato. Bethesda ha anche rilasciato i requisiti del gioco per PC che non sono propriamente accessibili, tanto da confermare i 30 fps sia su Xbox Series X che Series S.