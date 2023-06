Starfield, ecco i requisiti completi: GeForce RTX 2080 tra i consigliati, confermati i 30 fps su console

Oltre alla data d'uscita, durante lo Starfield Direct abbiamo scoperto i requisiti, minimi e consigliati, del gioco più atteso di Bethesda. Seppur i minimi appaiono tutto sommato accessibili, i consigliati prevedono una configurazione di fascia alta equipaggiata con almeno una NVIDIA GeForce RTX 2080 o una AMD Radeon RX 5700 XT.

Partendo dai requisiti minimi, il titolo Bethesda sembra non avere esigenze eccessive. Sul fronte della CPU una Intel Core i7-6800K o AMD Ryzen 5 2600X è sufficiente. Ad affiancare il processore sarà necessaria almeno una NVIDIA GTX 1070 Ti o AMD Radeon RX 5700 insieme a 16 GB di memoria RAM. Inevitabile, invece, l'installazione su SSD che richiederà almeno 125 GB di spazio disponibile.

Passando ai raccomandati, invece, le richieste del nuovo RPG diventano piuttosto importanti. Per ciò che riguarda il processore si rimane nella fascia media con un Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 3600X, ma per la scheda grafica sarà necessaria almeno una NVIDIA GeForce RTX 2080 o AMD Radeon RX 6800 XT. Invariata la RAM che anche in questo caso ammonta a 16 GB.

Aspetto interessante riguarda proprio l'utilizzo dell'SSD: il gioco sfrutterà le API Direct Storage per ridurre i tempi di caricamento. Tuttavia, in entrambi i casi non vengono specificati né la risoluzione né il framerate. Tendenzialmente, i consigliati individuano una configurazione sufficiente a giocare in 4K a 60 fps, ma Bethesda non ha specificato neanche il livello dei dettagli, il che rende davvero difficile interpretare quanto riportato.

Nel frattempo, però, Todd Howard, direttore e produttore esecutivo di Bethesda, ha confermato che il gioco girerà a 30 fps su entrambe le console Microsoft. Nel caso di Xbox Series X il titolo raggiungerà una risoluzione di 4K, mentre su Series S si fermerà a 1440p.

Starfield arriverà su PC e Xbox il prossimo 6 settembre. Nel frattempo, trovi tutte le altre informazioni, incluso il gameplay da 45 minuti, nel nostro approndimento.