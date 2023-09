Starfield già nel mirino degli speedrunner: è stato completato in meno di 3 ore

Mancano meno di 24 ore al lancio globale di Starfield, ultima produzione dei Bethesda Game Studios guidati da Todd Howard. In realtà il gioco è già accessibile in 'early access' per coloro che hanno prenotato la Premium Edition, il che ha permesso a migliaia di giocatori di inaugurare la loro avventura interstellare con qualche giorno di anticipo rispetto al day one ufficiale.

Questo ha anche consentito agli speedrunner di studiare le migliori tecniche - e, quindi, di scovare qualche glitch - per completare una run di Starfield nel minor tempo possibile. Così è stato: prima ancora dell'uscita del nuovo RPG di Bethesda, gli appassionati di speedrun lo hanno già completato dopo circa 10 ore di gioco e c'è chi è riuscito a farlo in meno di 3 ore.

Starfield finito in 2 ore e 51 minuti: l'impresa di Micrologist

I primi speedrunner di Starfield si sono riuniti all'interno di un server Discord per condividere le proprie conoscenze e strategie, con l'obiettivo finale di ottenere la migliore speedrun del GdR fantascientifico. Parliamo di un gioco che, normalmente, richiederebbe decine di ore per il completamento della sola storia principale e altre centinaia di ore per le sue numerose quest e attività secondarie - per non parlare dell'esplorazione degli oltre 1000 pianeti presenti.

Ciò che più sorprende delle recenti imprese degli speedrunner è stata la loro capacità di trovare, in così poco tempo, le migliori strategie per ridurre all'osso la durata di Starfield. Nel caso specifico dell'utente Micrologist, sono bastate 2 ore, 51 minuti e 42 secondi per completare il gigantesco RPG di Todd Howard e soci. Un record testimoniato da un video in cui lo speedrunner mostra le tecniche utilizzate per superare velocemente sezioni che altrimenti avrebbero richiesto diverse ore; non mancano frangenti in cui Micrologist viene rallentato in maniera sensibile.

Attenzione , perché - per ovvi motivi - il video pubblicato da Micrologist conterrà enormi spoiler sulla trama principale di Starfield. Pertanto sconsigliamo la visione a coloro che vorranno dedicarsi al gioco di Bethesda senza eventuali anticipazioni sulla storyline.

In merito alle strategie adottate dai primi speedrunner di Starfield, la community del server Discord chiamato 'Meta' sta analizzando un potenziale glitch che innescherebbe una sorta di 'teletrasporto' per coprire maggiori distanze in pochi istanti; questo può essere ottenuto usando l'attacco corpo-a-corpo dopo aver impostato la visuale in terza persona. I primi risultati sembrano promettenti.

Ricordiamo ancora una volta che Starfield sarà disponibile per tutti da domani, mercoledì 6 settembre, su PC, Xbox Series X e Series S. Il gioco verrà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass già dal day one e potrà quindi essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati.