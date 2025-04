Star Wars Zero Company ufficiale: nuovo strategico a turni realizzato da veterani di XCOM

Zero Company è il nome scelto per il nuovo titolo ambientato nell’universo di Star Wars finora conosciuto con il nome in codice di Bruno. Si tratta di un videogioco tattico a turni per giocatore singolo, che promette di esplorare il periodo delle Guerre dei Cloni attraverso una campagna focalizzata su decisioni strategiche e missioni in cui si gestiscono vari personaggi. L’annuncio è stato accompagnato dal lancio del sito ufficiale, dove è stata confermata anche la presenza del titolo alla Star Wars Celebration Japan il 19 aprile, data in cui verranno condivisi i primi dettagli concreti sul gameplay.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra Bit Reactor - studio formato da veterani di Firaxis Games che hanno lavorato a franchise come XCOM e Civilization - e Respawn Entertainment, sotto l’etichetta di Lucasfilm Games. La componente strategica a turni è centrale, ma rimangono ancora da chiarire elementi chiave come la struttura narrativa, il cast di personaggi e il numero di missioni previste.

L’ambientazione durante le Guerre dei Cloni fa pensare a una campagna militare articolata, e quasi sicuramente circoscritta all'interno del Canone di Star Wars. Stando alla prima immagine ufficiale, sembra esserci un protagonista - un personaggio inedito nell'immaginario - che assolda di volta in volta squadre di cacciatori di taglie per poter intercettare le sue prede. Si può supporre che tra i cacciatori di taglie possa chiamare anche qualche volto noto dell'immaginario di Star Wars (in uno degli screenshot trapelati in passato si poteva vedere Bo-Katan Kryze).

Zero Company sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si tratta del secondo dei tre progetti Star Wars annunciati da Respawn nel 2022, dopo Jedi: Survivor, pubblicato nel 2023. Il terzo, ancora senza titolo ufficiale, sarà uno sparatutto in prima persona. Il precedente videogioco con trama canonica, invece, è Star Wars Outlaws.

La presentazione del 19 aprile potrebbe offrire indicazioni anche sulla finestra di lancio.