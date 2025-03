Emergono le prime immagini dello strategico a turni di Star Wars targato Respawn e Bit Reactor

Lucasfilm ha ufficializzato la presentazione di un nuovo titolo strategico a turni ambientato nell’universo di Star Wars durante la prossima Star Wars Celebration, in programma per aprile. Di questo gioco non si sa ancora nulla, neanche il titolo definitivo, ma un recente leak ha permesso di dare un primo sguardo al titolo, noto internamente con il nome in codice “Bruno”. Alcune immagini, risalenti alla metà del 2023, sono emerse dal portfolio di un artista di Bit Reactor e mostrano un gameplay con visuale isometrica, incentrato su scontri tattici tra squadre di personaggi.

Parliamo di un titolo che riprende alcuni stilemi di gioco tipici di XCOM, e lo fa in maniera "realistica" seguendo il Canone di Star Wars. A giudicare da queste prime immagini, infatti, non sembra un titolo in cui i giocatori potranno sbizzarrirsi liberamente a creare squadre con personaggi appartenenti a diverse epoche, ma probabilmente si seguirà una storia che si incastra nella continuity di Star Wars senza alterarla. Vediamo, infatti, un gruppo di mandaloriani guidati da Bo-Katan Kryze affrontare un plotone di soldati clone probabilmente durante l'Assedio di Mandalore.

Le immagini non forniscono indicazioni precise sulle piattaforme di destinazione, ma la presenza di comandi da controller suggerisce il lancio su PC, PS5 e Xbox Series, con una possibile compatibilità futura per Nintendo Switch 2. Sebbene le schermate risalgano a oltre un anno fa, è plausibile che gli elementi fondamentali del gameplay siano stati mantenuti, con miglioramenti sotto il profilo grafico e dell’usabilità.

Il 19 aprile, durante un panel dedicato della Star Wars Celebration, verranno svelati ulteriori dettagli ufficiali e verrà finalmente offerta ai fan un’anteprima concreta di questo nuovo capitolo videoludico della saga. Infine, un altro gioco che prenderà parte alla Celebration è Star Wars: Beyond Victory, dedicato alle piattaforme di Realtà Virtuale.