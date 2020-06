Star Wars: Squadrons si mostra nel primo trailer, uscirà a ottobre e supporterà la VR

Dopo una prima, imprevedibile ondata di leak, lo scorso weekend Electronic Arts aveva confermato l'esistenza di Star Wars: Squadrons, nuovo gioco dedicato all'universo fantascientifico di Guerre Stellari. Durante il primo annuncio abbiamo potuto dare uno sguardo al poster promozionale, ma solo oggi - lunedì 15 giugno - abbiamo accolto il trailer dedicato al promettente simulatore di battaglie spaziali.

EA, Motive e Lucasfilm annunciano Star Wars: Squadrons

Il publisher statunitense descrive il nuovo Star Wars: Squadrons come "un'esperienza immersiva di combattimento dogfight in prima persona". Mentre il core gameplay si focalizzerà su una serie di scontri multiplayer 5 contro 5, Squadrons racconterà una storia inedita ambientata dopo gli eventi di Episodio VI: Il ritorno dello Jedi; rivivremo dunque gli ultimi giorni dell'Impero Galattico e assisteremo all'ascesa della Nuova Repubblica.

I giocatori potranno arruolarsi come piloti di caccia stellari per entrambe le fazioni. Dopo aver pianificato la schermaglia con i propri compagni di squadra, gli aspiranti piloti si tufferanno in lotte interstellari strategiche con l'obiettivo di demolire la nave avversaria ammiraglia. In tale occasione sarà possibile esplorare alcune tra le ambientazioni più iconiche della saga cinematografica, come il gigante gassoso di Yavin Prime e la luna in frantumi di Galitan.

Come spiega EA nel comunicato ufficiale, la campagna singleplayer di Star Wars: Squadrons "darà vita a diversi eventi a seguito della Battaglia di Endor, quando l'Alleanza Ribelle ha distrutto con successo la Morte Nera II. Attraverso la storia, i giocatori impareranno cosa significa essere un pilota, mentre combattono dalle prospettive alternate di due conducenti personalizzabili, uno a servizio dell'eroico squadrone Vanguard della Nuova Repubblica, e l'altro inserito nel temibile squadrone Titan dell'Impero Galattico".

Tra le caratteristiche del gioco troveremo un ricco editor di personalizzazione, con nuovi item cosmetici ed ulteriori bonus guadagnabili esclusivamente attraverso il gioco. Salendo di livello, i giocatori avranno accesso a nuove armi, scafi, motori e scudi con cui personalizzare la nave - sia negli interni che negli esterni - e il proprio pilota.

"Abbiamo creato questo gioco per tutti i fan di Star Wars che sognano da sempre di volare attraverso la galassia a bordo del loro starfighter preferito" ha dichiarato Ian Frazier, Creative Director di Motive Studios, team responsabile dello sviluppo di Squadrons. "Grazie alla collaborazione dei team di Motive e Lucasfilm, siamo stati in grado di creare un’esperienza di caccia stellare ad alta fedeltà, con una trama autentica che invita i fan di Star Wars a esplorare angoli della galassia mai visti fino ad ora a bordo della loro navicella spaziale. Siamo entusiasti di mostrare tutto questo, questa settimana su EA Play Live".

Frazier ha così anticipato un'ulteriore presentazione prevista per l'evento dell'EA Play Live, dove, con ogni probabilità, assisteremo a una prima demo gameplay di Star Wars: Squadrons.