Sistemi gaming e mercato: una dinamica strana nel 2020, tra lockdown e console next-gen

Il settore dei prodotti sviluppati per i videogiocatori è uno tra i più dinamici dell'industria dei personal computer: l'innovazione è ben presente e nel corso degli ultimi anni abbiamo visto sistemi di questo tipo, soprattutto con form factor mobile, raggiungere livelli di potenza di elaborazione molto elevati.

Nel corso dei primi 3 mesi del 2020 questo settore ha registrato, nelle regioni EMEA, una contrazione del 2,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di una dinamica attesa alla luce della pandemia e dei lockdown messi in atto in un po' tutte le regioni, che dovrebbe controbilanciarsi già nel corso del secondo trimestre 2020 secondo quanto indicato da IDC nella propria più recente analisi di mercato.

Il rimbalzo atteso è infatti di un +11,8%, con una prospettiva generale per l'interno anno 2020 che volgerà in chiave negativa per una contrazione attesa del 2,4% rispetto al 2019. Sono due le dinamiche in gioco che andranno ad influenzare l'andamento delle vendite nella seconda metà del 2020: la prima è quella della fiducia dei consumatori, non così elevata in virtù della difficile fase di ripresa post lockdown.

La seconda riguarda il debutto delle console di nuova generazione di Sony e Microsoft, prodotti che inevitabilmente andranno a influenzare negativamente le vendite di sistemi PC tradizionale soprattutto nella prima fase della loro commercializzazione.

Anche il gaming via cloud potrebbe risultare essere una dinamiche che giocherà contro la diffusione di sistemi PC gaming specifici: soprattutto nella fase di lockdown questa tipologia di servizi ha conosciuto una significativa domanda di mercato che ha in parte ostacolato la domanda di nuovi sistemi PC. In ogni caso le stime sono di una forte ripresa nel corso del 201, che permetterà di ritornare ai valori pre-COVID con un tasso annuo medio di crescita previsto nel 4,1% nel periodo dal 2019 al 2024.