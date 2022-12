Star Wars Jedi Survivor: quando verrà rilasciato e nuova Key Art

Respawn Entertainment, Electronic Arts e Lucasfilm Games hanno comunicato nuove informazioni su Star Wars Jedi Survivor, il seguito di Jedi Fallen Order, un titolo ampiamente apprezzato sia per il suo gameplay sia dagli appassionati del Nuovo Canone di Star Wars. Un nuovo sguardo a Jedi Survivor sarà possibile in occasione dei The Game Awards venerdì 9 dicembre alle 2:00am CET, che saranno trasmessi tramite YouTube, Twitch, Twitter, Discord e Steam TV (dove sarà possibile ottenere uno Steam Deck in regalo). Inoltre, è stata rilasciata una nuova Key Art di Star Wars Jedi Survivor.

Nelle scorse ore sono trapelate nuove informazioni tramite la pagina Steam del gioco, poi rimosse. Pare che la data di rilascio sarà quella del 16 marzo 2023 (con ogni probabilità verrà confermata in occasione della serata dei TGA), mentre i requisiti hardware parlano di Intel Core i7 7700 o AMD Ryzen 5 1400 con 8GB di RAM e NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 580, per quanto riguarda i minimi. Respawn raccomanda, comunque, di usare un Intel Core i5 11600K o AMD Ryzen 5 5600 con 16GB di RAM, insieme a una NVIDIA RTX2070 o AMD RX 6700XT. Serviranno anche 130GB di spazio libero per l'installazione e il supporto alle DirectX 12.

Star Wars Jedi Survivor è un gioco d'azione in terza persona con meccaniche che ricordano i soulslike e con gameplay guidato dalla narrazione. La storia si ambienta cinque anni dopo i fatti di Jedi Fallen Order, dove abbiamo impersonato il Jedi inespresso Cal Kestis, che era riuscito a sopravvivere all'Ordine 66 e a nascondersi dall'Inquisitorio di Darth Vader sulle tracce degli utilizzatori della Forza scampati alla Purga. Pur avendo perso il Maestro Jaro Tapal, ucciso dai cloni, Cal Kestis si imbarcava in una nuova coraggiosa missione per ricostruire l'Ordine dei Jedi, coadiuvato da nuovi alleati.

Ora, Cal Kestis è rimasto un passo avanti rispetto alla costante ricerca dell'Impero, ma inizia a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia. Accompagnato dal suo fidato compagno BD-1, Cal deve evolversi come Jedi, imparando nuove abilità e rafforzando il suo legame con la Forza.

I due giochi della serie Jedi di Respawn Entertainment aderiscono al Nuovo Canone di Star Wars: questo vuol dire che gli eventi che raccontano hanno un peso paritario a quelli di tutte le altre opere canoniche come film, serie TV, romanzi e fumetti. Jedi Fallen Order è stato più volte citato in altre opere canoniche di Star Wars: ad esempio, la fortezza di Nur che abbiamo visto nella parte IV della serie Obi-Wan Kenobi era già stata esplorata dai giocatori nel primo capitolo dell'avventura con Cal Kestis. Bracca, il pianeta su cui Cal si è rifugiato per fuggire agli Inquisitori, è stato citato in The Bad Batch, mentre un droide della serie BD, a cui appartiene il fedele compagno di Cal, appare in The Book of Boba Fett.

Riportiamo in questa pagina il reveal trailer di Star Wars Jedi Survivor, presentato in anteprima durante la Star Wars Celebration del maggio 2022.