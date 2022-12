The Game Awards 2022: Valve regalerà uno Steam Deck da 512 GB per ogni minuto della diretta

Valve regalerà un dispositivo della famiglia Steam Deck per ogni minuto della diretta dei The Game Awards 2022, l'importante evento con la premiazione dei migliori videogiochi dell'anno e l'annuncio delle novità per il 2023 videoludico. Considerando che l'evento avrà una durata fra le due ore e mezza e le 3 ore, quel giorno potranno essere assegnate 150/180 unità di Steam Deck.

Il modello di Steam Deck che sarà possibile ottenere è quello con 512 GB di memoria di archiviazione, come si può leggere su Steam, dove si possono leggere tutte le modalità per partecipare all'estrazione. Utenti residenti in una lista limitata di nazioni potranno partecipare, e fra queste l'Italia è contemplata.

Per poter partecipare al giveaway bisogna iscriversi al concorso seguendo il link precedente e aver effettuato acquisti su Steam tra il 14 novembre 2021 e il 14 novembre 2022 per dimostrare il Paese di residenza e di possedere un account in regola e non limitato. Valve trasmetterà l'evento in diretta su https://steam.tv e i vincitori verranno annunciati nella chat di Twitch durante ogni estrazione. La diretta partirà quando in Italia saranno le ore 2:00 del 9 dicembre.

Steam Deck è un dispositivo di gioco portatile dedicato al mondo PC disponibile nella versione con 64 GB di storage tramite eMMC al costo di 419,00€, in quella con SSD NVMe da 256 GB per 549,00€ o con SSD da 512 GB a 679,00€. Steam Deck è basata su una APU AMD con CPU Zen 2 e GPU con architettura RDNA. Abbiamo anche 16 GB di memoria RAM LPDDR5 integrata e display LCD IPS con risoluzione di 1280 x 800 pixel e rapporto d'aspetto 16:10.