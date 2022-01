Star Wars Jedi: Fallen Order 2, annuncio prima dell'E3 2022 secondo i rumor

Visto il successo del primo capitolo, l'arrivo di un eventuale Star Wars Jedi: Fallen Order 2 è alquanto scontato. L'action/adventure prodotto da Respawn Entertainment ha riscontrato un discreto successo presso i fan di Guerre Stellari e non solo, grazie a un gameplay innovativo e, in particolare, alle meccaniche prese in prestito dai popolari 'soulslike'.

Il fantomatico sequel sarebbe già in fase di sviluppo e presto verrà annunciato in via ufficiale: lo ha confermato Jeff Grubb, insider noto per le sue previsioni spesso azzeccate.

Fallen Order 2, il reveal non è lontano: parola di Jeff Grubb

Nell'ultima puntata del suo podcast (GrubbSnax), il profetico redattore di VentureBeat ha svelato alcuni dettagli riguardanti il seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order, argomento che Grubb ha spesso trattato nei suoi video. Il giornalista sembra piuttosto sicuro delle informazioni in suo possesso: la presentazione di Fallen Order 2 avverrà prima dell'estate 2022 e anticiperà la prossima edizione dell'E3 di Los Angeles - evento che, ricordiamo, non si terrà più in presenza. Le parole di Grubb sono state riportate su Twitter da Nibel, altro insider molto attivo nella scena videoludica.

via Grubb: Star Wars Jedi Fallen Order 2 likely to be revealed before this year's E3 (possibly around May)



"Expect to hear about the game in a significant way before E3"https://t.co/5du1kMvv7D pic.twitter.com/8UUEuGsirm — Nibel (@Nibellion) January 6, 2022

Jeff Grubb ipotizza che l'annuncio arriverà nel mese di maggio, probabilmente in concomitanza con lo Star Wars Day - celebrazione annuale che si tiene il 4 maggio. Nella stessa occasione, spiega il reporter di VentureBeat, potremmo inoltre assistere al debutto ufficiale di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, titolo rinviato da TT Games lo scorso aprile.

Ricordiamo che da qualche anno Electronic Arts non presenzia più all'E3 di Los Angeles: negli stessi giorni della fiera losangelina, il publisher organizza il suo EA Play Live, evento in cui presenta le sue ultime produzioni e dove condivide maggiori dettagli sui titoli appena annunciati. Come suggerisce Grubb, EA potrebbe svelare Star Wars Jedi: Fallen Order a maggio e presentarlo in maniera più approfondita alla press conference prevista per giugno.

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Fallen Order è uno dei titoli offerti in regalo da Amazon nel mese di gennaio. Gli utenti Prime possono riscattarlo gratuitamente su PC insieme a titoli come Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath e WRC FIA World Rally Championship.