Prime Gaming regala Star Wars Jedi: Fallen Order e altri grandi giochi per PC

Amazon inaugura il nuovo anno viziando i suoi utenti e, in particolare, i videogiocatori che possono usufruire dei vantaggi di Prime Gaming. Ricordiamo che ogni mese il servizio offre diversi titoli per PC tramite l'iniziativa Games with Prime, permettendo agli abbonati di scaricare i giochi gratuitamente tramite il client per Windows (Amazon Games).

A gennaio troviamo quindi un'abbondante selezione di produzioni tripla-A, tra cui l'acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order, Total War: Warhammer e World War Z: Aftermath. Gli utenti Prime possono ora riscattare questi e altri sei titoli gratuiti.

Prime Gaming: i nove giochi gratuiti di gennaio 2022

Oltre ai titoli di punta di questo mese e altrettanti 'blockbuster' Games with Prime regala alcune perle del panorama indie videoludico. Tra i giochi gratuiti di gennaio 2022 figurano Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, WRC FIA World Rally Championship, Paper Beast e Two Point Hospital, oltre ai meno noti Abandon Ship e In Other Waters.

Ecco la lista completa dei titoli scaricabili da oggi e disponibili fino a inizio febbraio:

Star Wars Jedi: Fallen Order (fino al 2 febbraio)

Total War: Warhammer (fino al 1° febbraio)

World War Z: Aftermath (fino al 7 febbraio)

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered (fino al 1° febbraio)

WRC 7 FIA World Rally Championship (fino al 1° febbraio)

Abandon Ship (fino al 1° febbraio)

Paper Beast - Folded Edition (fino al 1° febbraio)

In Other Waters (fino al 1° febbraio)

Two Point Hospital (fino al 1° febbraio)

Fatta eccezione per i primi tre titoli della lista, gli altri sei possono essere scaricati tramite l'applicazione di Amazon Games. Una volta riscattato, il codice di Star Wars Jedi: Fallen Order dovrà essere inserito nel client di EA Origin per il download del gioco. Nel caso di Total War: Warhammer e World War Z: Aftermath, i giochi verranno aggiunti alla propria libreria di Epic Games Store dopo aver collegato i due servizi.