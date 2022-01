E3 cede alla variante Omicron: anche l'edizione 2022 si terrà in formato digitale

Secondo i piani iniziali dell'Entertainment Software Association (ESA), l'E3 2022 sarebbe dovuto essere un evento in presenza, ma l'emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori della kermesse losangelina a un altro dietrofront. Anche questa edizione, come quella dello scorso anno, si terrà esclusivamente in formato digitale, con presentazioni ed eventi trasmessi in streaming.

E3 2022 sarà un evento online: l'annuncio dell'ESA

In una dichiarazione recapitata alla redazione di GamesBeat, l'ESA ha confermato che la prossima edizione dell'Entertainment Electronic Expo non si terrà al Convention Center di Los Angeles. "A causa dei continui rischi per la salute inerenti al COVID-19 e al suo potenziale impatto sulla sicurezza di espositori e partecipanti, l'E3 non si terrà in presenza nel 2022".

Ricordiamo che, dopo la clamorosa cancellazione dell'E3 2020, nel 2021 la fiera più importante del mercato videoludico aveva optato per il formato digitale trasmettendo alcune delle conferenze più importanti e gli annunci delle software house.

Il risultato non è stato particolarmente entusiasmante, complice la scelta di molti produttori di allontanarsi dall'E3 per organizzare i propri eventi. L'ESA resta però fiduciosa, a giudicare dalla sua dichiarazione: "Rimaniamo incredibilmente entusiasti in merito al futuro dell'E3 e non vediamo l'ora di annunciare maggiori dettagli prossimamente".

Specifichiamo che l'ESA non ha esplicitamente menzionato una kermesse digitale per l'E3 2022, ma, rispondendo alle domande di GamesBeat, l'associazione si è dichiarata "entusiasta circa la possibilità di (organizzare) un evento online". Non sono state ancora svelate le date ufficiali della nuova edizione, ma ci aspettiamo che si terrà tra il 14 e il 16 giugno 2022.

L'Electronic Entertainment Expo non è l'unico grande evento ad aver subito la 'batosta' del Coronavirus. La cerimonia dei Grammy Awards, prevista inizialmente per questo mese, è stata rimandata a data da destinarsi a causa del recente aumento dei contagi. Il CES di Las Vegas invece - che stiamo seguendo in queste ore - si concluderà con un giorno di anticipo, come annunciato dalla Consumer Technology Association pochi giorni fa. "Lo show si chiuderà alle ore 18 del 7 gennaio. La decisione è stata presa come misura di sicurezza aggiuntiva agli attuali protocolli sanitari che sono stati messi in atto per il CES", recita il comunicato ufficiale della CTA.