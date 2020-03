E3 2020 cancellato a causa dell'Emergenza Coronavirus

"Dopo attenta consultazione con le aziende partner in merito alla salute e alla sicurezza di tutti nel nostro settore - i nostri fan, i nostri dipendenti, i nostri espositori e i nostri partner E3 di lunga data - abbiamo preso la difficile decisione di annullare l'E3 2020, in programma dal 9 all'11 giugno a Los Angeles" si legge sul sito ufficiale di ESA, l'associazione che organizza l'evento.

L'annuncio conferma ufficialmente la cancellazione dell'E3 2020, la fiera più importante del settore dei videogiochi. Nella mattinata autorevoli testate e membri dell'industria dei videogiochi avevano anticipato l'importante decisione. Per certi versi inevitabile, visto che Los Angeles è stata posta in stato di emergenza, così come molte altre città Usa.

"A seguito delle crescenti preoccupazioni per il virus COVID-19, abbiamo ritenuto che questo fosse il modo migliore di procedere in una situazione globale senza precedenti" si legge ancora nell'annuncio. "Siamo molto delusi dal fatto che non siamo in grado di organizzare questo evento per i nostri fan e sostenitori. Ma sappiamo che è la decisione giusta in base alle informazioni oggi in nostro possesso".

"Il nostro team contatterà direttamente gli espositori e i partecipanti con informazioni sulla fornitura di rimborsi completi".

"Stiamo anche valutando una serie di opzioni con i nostri membri per coordinare un'esperienza online e mostrare gli annunci e le novità del settore nel giugno 2020. Gli aggiornamenti saranno condivisi su E3expo.com".

"Ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso le loro opinioni sulla re-immaginazione dell'E3 quest'anno. Non vediamo l'ora di presentare l'E3 2021 come un evento reinventato che riunisce fan, media e industria in una vetrina che celebra l'industria mondiale dei videogiochi".

E3 2020 è solamente una delle grandi fiere cancellate nel 2020: segue, tra le altre, Mobile World Congress, Game Developers Conference, Google I/O e il Salone dell'auto di Ginevra.