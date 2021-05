Star Wars Day: come festeggiarlo con i videogiochi

Il 4 maggio è una giornata molto importante per tutti gli appassionati di Star Wars, con l’annuale celebrazione della saga ideata da George Lucas. Tra chi ama vestirsi come il proprio beniamino, chi si dedicherà al consueto rewatch della saga fino a coloro che tenteranno anche quest’anno di spostare oggetti come Darth Vader, convinti di poter usare la Forza, ognuno festeggerà al meglio, nel rispetto della tradizione.

Perché lo Star Wars Day è proprio oggi

I fan della saga lo sanno bene. Per via dell'assonanza tra le parole inglesi May the 4th e il May the Force be with you diventato il mantra della saga. Oggi per gli appassionati di Star Wars è un gran giorno per via delle tante uscite: su Disney+ debutta la nuova attesissima serie The Bad Batch, mentre da pochi giorni sono arrivati nelle librerie i romanzi dell'Alta Repubblica, a cominciare da La Luce dei Jedi, che ha da subito scalato le classifiche di vendita in tutto il mondo, e da Una Prova di Coraggio. Sempre su Disney+, inoltre, arrivano oggi Maggie Simpson in "Il risveglio della forza dopo il riposino" per gli appassionati del mondo dei Simpson e i documentari Star Wars: Pianeti e Star Wars: Astronavi e Veicoli.

Star Wars Day: come celebrarlo su Twitch

Inutile dire che la giornata sarà celebrata anche su Twitch. Se c’è una cosa che il servizio di live streaming sa fare meglio di tutti è quello di dare vita a community che condividono le medesime passioni, e quella per l’universo creato da George Lucas unisce varie generazioni di fan da 50 anni.

Per chi volesse passare lo Star Wars Day sul servizio di live streaming e godersi le dirette dei creator che propongono contenuti sui videogiochi ispirati dalla mitica saga, ecco qui di seguito alcune categorie che potete esplorare per trovare la vostra diretta preferita per celebrare lo Star Wars Day.

Quest'ultimo, come noto, è il seguito del gioco di ruolo della BioWare Star Wars: Knights of the Old Republic, capace di segnare una pagina molto importante nell'Universo Espanso di Star Wars. Secondo recenti rumor, un remake di quel grande capolavoro è in sviluppo, e probabilmente porterà nel Canone di Star Wars la Grande Guerra Sith, peraltro già citata nei romanzi e in The Mandalorian, e verificatasi 4 mila anni prima delle vicende raccontate dalla saga degli Skywalker.