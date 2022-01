Star Wars 1313, in rete appare un video gameplay inedito con Boba Fett

I fan di Guerre Stellari, e non solo, ricordano bene la presentazione di Star Wars 1313, action/adventure che LucasArts aveva presentato all'E3 2012 conquistando l'attenzione di milioni di videogiocatori. Purtroppo il progetto venne cancellato poco più di un anno dopo, in seguito all'acquisizione di Lucasfilm da parte di The Walt Disney Company.

Mentre gli appassionati sperano ancora nel rilancio del progetto, in rete spunta un inedito filmato tratto da Star Wars 1313. Il video ci permette di dare uno sguardo ravvicinato al gameplay del gioco e, in particolare, a una sequenza d'azione che vede protagonista Boba Fett.

Boba Fett in azione in un video gameplay mai visto prima

Dal canale YouTube di The Vault arriva un video gameplay che ritrae una versione preliminare di Star Wars 1313, ben diversa da quella che abbiamo visto durante la prima e unica presentazione dell'E3 di Los Angeles. In questo filmato vediamo in azione Boba Fett, coinvolto in un avvincente inseguimento tra gli edifici di Coruscant. Gran parte della demo ci mostra una build piuttosto grezza e poco rifinita, con una veste grafica piatta e modelli poligonali privi di dettagli.

Ciononostante, la primissima sezione del filmato ci presenta un gioco più avanzato dal punto di vista tecnico: possiamo infatti ammirare un moderno sistema di illuminazione, animazioni realistiche ed un comparto sonoro più o meno completo. Gli ultimi secondi del filmato sono occupati da un paio di clip registrate in graybox in cui gli sviluppatori effettuano alcuni test sulla fisica, sulle collisioni e sul sistema di coperture che avremmo potuto utilizzare nel gioco finale.

Ricordiamo che l'ormai defunto Star Wars 1313 era basato su Unreal Engine 3 e avrebbe proposto una formula di gioco molto simile a quella di Uncharted, alternando le sparatorie al cardiopalma con scenografiche sequenze scriptate. L'idea di LucasArts era quella di proporre un'alternativa alle solite storie dei cavalieri Jedi e di focalizzarsi dunque sui cacciatori di taglie - come Boba Fett, per l'appunto - con l'intento di realizzare una storia più cupa e matura.

Nel 2014 il trademark 'Star Wars 1313' veniva abbandonato da Disney. A riaccendere le speranze dei fan ci aveva pensato Electronic Arts, publisher che voleva raccogliere l'eredità di 1313 per realizzare un nuovo titolo single player dedicato al franchise. Il progetto era stato affidato a Visceral Games e vedeva la direzione di Amy Hennig, autrice del già menzionato Uncharted, e la collaborazione di EA Motive, lo stesso team che sta attualmente lavorando al remake di Dead Space. Purtroppo, come molti ricorderanno, gli studi di Visceral sono stati chiusi da EA nel 2017.

In ogni caso, alcune delle idee concepite per il gameplay di Star Wars 1313 sono state poi riproposte in Star Wars Jedi: Fallen Order, acclamato action in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment. Come annunciato poche ore fa da Electronic Arts, la stessa Respawn sta lavorando a tre nuovi videogiochi legati all'iconico franchise fantascientifico, tra cui l'atteso seguito di Fallen Order, un first-person shooter e persino un titolo strategico.